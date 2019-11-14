Украина

Такого еще не было: в Киеве отправили за решетку домашнего тирана

В Киеве суд отправил за решетку мужчину, который издевался над своей женой, унижал ее и запугивал расправой. Ранее в столице суд арестовал на 60 суток «святошинского стрелка», который сделал незаконную врезку в электросеть дома.

Как сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, это — первый приговор в столице за домашнее насилие. За решетку на три месяца отправился 33-летний столичный житель, который только в 2019 году девять раз привлекался к административной ответственности за издевательства над семьей.

«Он преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей. По результатам судебного рассмотрения районным судом Киева, злоумышленник приговорен к 3 месяцам ареста и взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении прокуратуры города Киева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом этого года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало доклад о жертвах убийств во всем мире, которые были совершены в 2017 году. Всего были убиты 464 тысячи человек. Среди них — около 50 тысяч женщин и девочек, которые стали жертвами домашнего насилия.

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