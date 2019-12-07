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Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2"
Сенат США включил санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Санкции будут применяться к компаниям, которые занимаются прокладкой российского газопровода.
Ограничения будут касаться судов и руководителей компаний, занимающихся строительством «Северного потока-2», которым может быть отказано в визах. Будут также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США, сообщает Bloomberg.
Отметим, что закон о национальном оборонном бюджете США является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону страны. Включение санкций против «Северного потока-2» в проект означает, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США.
Анонсируя санкции против «Северного потока-2», председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш заявил, что эти ограничения могут заставить компании отказаться от участия в проекте «Северный поток-2». Ведь санкции принесут им большие расходы. Сенатор полагает, что тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.
Ранее в России обещали завершить строительство «Северного потока-2» до конца 2019 года. Однако сегодня утверждают, что запустят в середине 2020 года.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2». В поддержку выступило 20 членов комитета, против — двое.
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