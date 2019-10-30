Украина

Дания дала добро на строительство газопровода Путина в обход Украины

Дания, долгое время не дававшая разрешение на сооружение газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах, таки согласовала строительство на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Как сообщает «Европейская правда», в Датском энергетическом агентстве посчитали этот маршрут наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам.

Сообщается, что Дания была последней страной, которая до последнего не давала разрешения на строительства газопровода в Европу в обход Украины.

При этом в России заявляли, что газопровод — исключительно экономический проект, а Украина, Польша, страны Балтии и США считают его политическим проектом, который Москва может использовать для давления на Европу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские правозащитники заявили об использовании принудительного труда тысяч заключенных на строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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