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Комитет Сената США одобрил санкции против "Северного потока-2"

19:11 31 июля 2019 25
Сенат
Инф. «ФАКТОВ»

Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2». В поддержку выступило 20 членов комитета, против — двое.

Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин, сообщает «Интерфакс-Украина».

Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода «Северный поток-2».

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