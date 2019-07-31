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Комитет Сената США одобрил санкции против "Северного потока-2"
Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2». В поддержку выступило 20 членов комитета, против — двое.
Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин, сообщает «Интерфакс-Украина».
Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.
Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода «Северный поток-2».
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