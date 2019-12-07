23.58 / 23.82 26.07 / 26.43
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Колос» из Ковалевки одержал первую разгромную победу в премьер-лиге: видеообзоры матчей

18:59 7 декабря 2019 196
«Колос» из Ковалевки одержал первую разгромную победу в премьер-лиге: видеообзоры матчей
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 7 декабря, матчами в Александрии, что в Кировоградской области, и Киеве продолжился 17-й тур чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 17-й тур

«Александрия» — «Ворскла» (Полтава) — 3:0 (Запорожан, 59, с пенальти, Ковалец, 75, 85).

«Колос» (Ковалевка) — «Днепр-1» — 4:0 (Вильхамссон, 14, с пенальти, 53, Ильин, 57, Смирный, 78). На 40-й минуте удален Коркишко («Днепр-1»).

Полтавская «Ворскла» в прошлом туре одержала первую победу при новом наставнике Юрие Максимове и ехала в Александрию в гости к участнику группового этапа Лиги Европы с намерением взять очки. Но не сложилось… Подопечные Владимира Шарана владели преимуществом на протяжении всего матча, которое воплотили в забитые мячи после перерыва. Тем самым александрийцы продлили свою победную домашнюю серию до шести матчей, а вот «Ворскла», наоборот, исключительно проигрывает в гостях уже в семи поединках подряд.

Ранее «Колос» из Ковалевки, проводящий свой первый сезон в премьер-лиге, не забивал в матчах элитного дивизиона больше двух мячей. «Оторвались» подопечные Руслана Костышина в домашнем матче с «Днепром-1». В первом тайме пенальти реализовал исландский новичок команды Вильхамссон, после перерыва он же удвоил преимущество, а первый в истории «Колоса» разгром соперника довершили Ильин и Смирный. Отметим, что с конца первого тайма днепряне играли в меньшинстве — за два предупреждения поле досрочно покинул Коркишко. В прошлых трех турах Дмитрий не уходил с поля без забитых мячей, а на этот раз подвел свою команду…

Положение команд:

1. «Шахтер» — 47 очков (17 матчей);

2. «Динамо» — 33;

3. «Заря» — 31;

4. «Десна» — 30;

5. «Александрия» — 30 (17);

6. «Колос» — 20 (17);

7. «Мариуполь» — 18;

8. «Олимпик» — 18 (17);

9. «Днепр-1» — 18 (17);

10. «Карпаты» — 11;

11. «Львов» — 11;

12. «Ворскла» — 11 (17).

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 7 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 6 — Виктор Цыганков («Динамо»), Дмитрий Хлебас («Десна»); 5 — Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Кирилл Ковалец («Александрия»), Беньямин Вербич, Карлос де Пена (оба — «Динамо»).

В 17-м туре УПЛ в воскресенье, 8 декабря, сыграют также: «Мариуполь» — «Львов», «Карпаты» — «Десна» и «Динамо» — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Динамо» — «Заря».

Фото ФК «Александрия»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гороскоп

Они ненавидят друг друга: самые несовместимые знаки зодиака

Гороскоп

Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

Скандальный пранкер «Джокер» выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер