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«Колос» из Ковалевки одержал первую разгромную победу в премьер-лиге: видеообзоры матчей
В субботу, 7 декабря, матчами в Александрии, что в Кировоградской области, и Киеве продолжился 17-й тур чемпионата Украины по футболу.
Чемпионат Украины. 17-й тур
«Александрия» — «Ворскла» (Полтава) — 3:0 (Запорожан, 59, с пенальти, Ковалец, 75, 85).
«Колос» (Ковалевка) — «Днепр-1» — 4:0 (Вильхамссон, 14, с пенальти, 53, Ильин, 57, Смирный, 78). На 40-й минуте удален Коркишко («Днепр-1»).
Полтавская «Ворскла» в прошлом туре одержала первую победу при новом наставнике Юрие Максимове и ехала в Александрию в гости к участнику группового этапа Лиги Европы с намерением взять очки. Но не сложилось… Подопечные Владимира Шарана владели преимуществом на протяжении всего матча, которое воплотили в забитые мячи после перерыва. Тем самым александрийцы продлили свою победную домашнюю серию до шести матчей, а вот «Ворскла», наоборот, исключительно проигрывает в гостях уже в семи поединках подряд.
Ранее «Колос» из Ковалевки, проводящий свой первый сезон в премьер-лиге, не забивал в матчах элитного дивизиона больше двух мячей. «Оторвались» подопечные Руслана Костышина в домашнем матче с «Днепром-1». В первом тайме пенальти реализовал исландский новичок команды Вильхамссон, после перерыва он же удвоил преимущество, а первый в истории «Колоса» разгром соперника довершили Ильин и Смирный. Отметим, что с конца первого тайма днепряне играли в меньшинстве — за два предупреждения поле досрочно покинул Коркишко. В прошлых трех турах Дмитрий не уходил с поля без забитых мячей, а на этот раз подвел свою команду…
Положение команд:
1. «Шахтер» — 47 очков (17 матчей);
2. «Динамо» — 33;
3. «Заря» — 31;
4. «Десна» — 30;
5. «Александрия» — 30 (17);
6. «Колос» — 20 (17);
7. «Мариуполь» — 18;
8. «Олимпик» — 18 (17);
9. «Днепр-1» — 18 (17);
10. «Карпаты» — 11;
11. «Львов» — 11;
12. «Ворскла» — 11 (17).
Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 7 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 6 — Виктор Цыганков («Динамо»), Дмитрий Хлебас («Десна»); 5 — Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Кирилл Ковалец («Александрия»), Беньямин Вербич, Карлос де Пена (оба — «Динамо»).
В 17-м туре УПЛ в воскресенье, 8 декабря, сыграют также: «Мариуполь» — «Львов», «Карпаты» — «Десна» и «Динамо» — «Заря».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Динамо» — «Заря».
Фото ФК «Александрия»
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