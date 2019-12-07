Украина

Угольное объединение «Торезантрацит» в оккупированном городе Чистяково (ранее Торез. — Авт.) на Донетчине с 6 декабря прекратило добычу угля. Приказ о простое опубликован на одном из каналов в Telegram.

Как следует из приказа, причины простоя — отсутствие материалов и средств для ведения работ по добыче угля, а также отсутствие оплаты со стороны потребителей за уже отгруженный уголь. И как следствие — растущие долги угледобывающих предприятий обогатительной фабрике и железной дороге. То есть на предприятии сложилась ситуация, когда выгоднее не работать, чем работать.

Рабочим обещают платить за время простоя 2/3 тарифной ставки, а тем, кто будет поддерживать шахту, — согласно отработанному времени. Однако рабочие не верят в то, что действительно будут платить. Как ранее писали «ФАКТЫ», за сентябрь горнякам упомянутого объединения зарплату отдавали частями и последнюю «пайку» в размере 2,5 процента они получили 29 ноября. А за октябрь платить еще и не начинали.

За горняков «Торезантрацита» вступился боевик «ДНР», «воюющий с 2014 года». Террорист пишет, что сами горняки, опасаясь репрессий со стороны так называемого «министерства госбезопасности ДНР», бунтовать бояться, поэтому он от их имени обратился в редакцию интернет-канала оккупантов обратился с просьбой написать о бедственном положении шахтеров.

«В телевизоре мы, конечно, живём хорошо и даже весело: поём, танцуем и т. д. Обидно за людей и за то, что правда замалчивается… Болеют ребята не только за себя, но и за шахты, где работают. Боятся, что рухнет производство из-за простоя забоев. Отток кадров их тоже беспокоит — специалисты выезжают в Россию уже давно, а теперь совсем все разбежаться хотят… Люди уедут. Уедут от нужды. И тогда грош нам цена — смысла тогда нашей борьбе я не вижу… Если народ разбежится, кого мы тогда защищать будем? Просто республику, как название? Республика без людей — мёртвая республика», — пишет боевик «ДНР».

Напомним, что положение на других шахтах ОРДО не лучше, связи с чем шахтерские жены просили решить проблемы с выплатой зарплаты их мужьям Владимира Путина. Заводы в ОРДО также повально закрываются.

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