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«Теперь совсем все разбежаться хотят»: боевик «ДНР» рассказал правду об обнищавших в оккупации горняках
Угольное объединение «Торезантрацит» в оккупированном городе Чистяково (ранее Торез. — Авт.) на Донетчине с 6 декабря прекратило добычу угля. Приказ о простое опубликован на одном из каналов в Telegram.
Как следует из приказа, причины простоя — отсутствие материалов и средств для ведения работ по добыче угля, а также отсутствие оплаты со стороны потребителей за уже отгруженный уголь. И как следствие — растущие долги угледобывающих предприятий обогатительной фабрике и железной дороге. То есть на предприятии сложилась ситуация, когда выгоднее не работать, чем работать.
Рабочим обещают платить за время простоя 2/3 тарифной ставки, а тем, кто будет поддерживать шахту, — согласно отработанному времени. Однако рабочие не верят в то, что действительно будут платить. Как ранее писали «ФАКТЫ», за сентябрь горнякам упомянутого объединения зарплату отдавали частями и последнюю «пайку» в размере 2,5 процента они получили 29 ноября. А за октябрь платить еще и не начинали.
За горняков «Торезантрацита» вступился боевик «ДНР», «воюющий с 2014 года». Террорист пишет, что сами горняки, опасаясь репрессий со стороны так называемого «министерства госбезопасности ДНР», бунтовать бояться, поэтому он от их имени обратился в редакцию интернет-канала оккупантов обратился с просьбой написать о бедственном положении шахтеров.
«В телевизоре мы, конечно, живём хорошо и даже весело: поём, танцуем
Напомним, что положение на других шахтах ОРДО не лучше, связи с чем шахтерские жены просили решить проблемы с выплатой зарплаты их мужьям Владимира Путина. Заводы в ОРДО также повально закрываются.
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