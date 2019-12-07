Родные жертв пожара в одесском колледже вышли на акцию протеста против бездеятельности власти

Украина

В субботу, 7 декабря, вечером в центре Одессы, на пересечении улиц Торговой и Пушкинской — рядом с местом масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса — прошла протестная акция «Халатность убивает». В ней приняли участие несколько сотен человек — родные и близкие потерпевших в результате пожара, студенты, общественные активисты, просто неравнодушные горожане.

Организаторы заявили, что это траурный митинг, а не политическая акция. В то же время они потребовали найти и наказать виновных: по мнению активистов, «в Одессе слишком часто игнорируются все правила пожарной безопасности и права людей».

«Прежде всего в этом виновны руководители города и областных структур, которые не принимают никаких конкретных мер по отношению к виновным в трагедиях», — заявил выступивший на импровизированном митинге правозащитник Игорь Чалый.

Его поддержали и другие ораторы, которые также отметили, что после пожара создана атмосфера запугивания студентов колледжа и их родителей, которым «грозят исключением детей из колледжа в том случае, если они смеют рассказать правду».

Также многие говорили о том, что за последние два года в городе произошел ряд резонансных пожаров с человеческими жертвами, однако виновные не были наказаны и выводы не сделаны.

«Этот город небезопасен. У нас постоянно что-то происходит. И если мы будем молчать, кто даст гарантию, что мы не будем следующими. Самая главная причина, по которой гибнут наши сограждане, — это халатность власти. Если мы будем молчать, об этом снова забудут. Нам будут обещать, что будут объективные расследования, но спустя время об этом все забудут», — заявил один из организаторов акции студент Сергей Гнездилов. Он сообщил, что спасшихся студентов колледжа запугали и потому они хоть и присутствуют на акции, но опасаются выступать.

Участники акции выдвинули основные требования к мэру города и главе областной государственной администрации:

- на время следствия отстранить от должности руководителя регионального главка ГСЧС Виктора Федорчака,

- провести расследование случившегося в колледже в максимально сжатые сроки и обнародовать его результаты,

- немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу и реальные проверки пожарной безопасности в вузах, школах, гостиницах, развлекательных центрах, кино и просто театрах, во всех общественных местах.

Собравшиеся неподалеку от сгоревшего здания колледжа выразили благодарность пожарным, которые, рискуя своими жизнями, практически бросались в огонь.

Одесситы выложили на асфальте сердце из зажженных лампадок, а также включили принесенные с собой фонарики и «засветили» мобильные телефоны — в память о жертвах пожара в колледже, которых почтили минутой молчания.

Горожане несут к месту трагедии цветы, зажигают свечи и лампадки. Неподалеку, метрах в 50−70, вовсю кипит работа: спасатели продолжают «разгребать» завалы и искать пропавших без вести.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что сегодня вечером были найдены тела еще двух жертв трагедии в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, стало известно о смерти спасателя, пострадавшего во время тушения пожара. С 4 декабря он находился в коме. Таким образом, общее число погибших достигло восьми. Остается неизвестной судьба семи человек.

Фото: Пушкинская

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