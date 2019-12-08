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Бойкот Ротару провалился: украинскую певицу с триумфом встретили в России (видео)
Любимица публики на всем постсоветском пространстве, 72-летняя народная артистка София Ротару проигнорировала нападки злопыхателей в свой адрес и прилетела в Россию.
Несмотря на призывы к депутатов Думы бойкотировать ее концерты, российская публика встретила звезду с восторгом. Концерт «Песня года» прошел с аншлагом, а выступление Софии Михайловны зрители восприняли с особой теплотой, пишет Teleprogramma.pro.
Более того: София Михайловна стала одной из самых ожидаемых артистов на музыкальном фестивале.
Когда артистка сказала со сцены «Счастливого Нового года, я люблю вас!», зрительный зал просто взорвался. Люди с букетами цветов ринулись к сцене, чтобы подарить кусочек своего тепла долгожданной любимице. София Михайловна с благодарностью принимала цветы и аплодисменты.
Публика никак не хотела отпускать звезду, хлопала в ладоши и скандировала: «Мы вас любим! Мы вас любим! Мы вас любим!»
Чтобы унести море цветов, которыми буквально завалили звезду, ведущим шоу Сергею Лазареву и Лере Кудрявцевой пришлось обратиться к своим помощникам. Сергей не удержался и тоже признался: «София Михайловна, мы вас очень любим!»
«Спасибо! Спасибо, дорогие мои! Сколько цветов… Я по вам скучала», — срывающимся от чувств голосом произнесла Ротару и удалилась со сцены, уступив место следующим музыкантам.
Не удержался от выражения особой симпатии певице даже король российской эстрады Филипп Киркоров. Он лично встретил ее возле входа в здание и подарил огромный букет роз. Затем как галантный кавалер сопроводил звезду по коридорам развлекательного комплекса в гримерку артистки, нежно придерживая ее вначале за плечи, а затем под руку.
По дороге парочку перехватили журналисты и попросили попозировать перед камерами, музыканты с удовольствием это сделали. Филипп помог Ротару снять солнцезащитные очки и нежно прижался к ней щекой. Расчувствовавшись он заявил: «Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом!» Ротару с удовольствием принимала ухаживания Филиппа.
Журналистам за кулисами певица сказала, что великолепно себя чувствует. Впрочем, об этом говорил внешний вид певицы — она просто сияла от счастья.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недруги Украины и ее артистов в РФ в своей бессильной злобе дошли до того, будто бы «молодой» внешности 72-летняя Софии Ротару обязана постоянным использованием … маски на лице.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».