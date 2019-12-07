- 00:09 Джошуа единогласным решением судей победил Руиса и вернул себе пояса: хроника боя
- 07.12 23:33 Это глупое решение: кто продолжил борьбу в "Х-факторе"
- 07.12 23:07 В Одессе женщина родила прямо в машине, ее сопровождали полицейские
- 07.12 23:04 Умер американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Клан Сопрано"
- 07.12 23:02 В Украине объявлен национальный траур в связи с трагедией в Одессе
- 07.12 22:49 Поветкин – Хантер: полное видео чемпионского боя
- 07.12 22:47 Путин не доволен: в Украине оценили реальное влияние Медведчука
- 07.12 22:43 После трагического ДТП в Николаеве таксисты перекрыли движение по мосту через Южный Буг
- 07.12 22:27 Родные жертв пожара в одесском колледже вышли на акцию протеста против бездеятельности власти
- 07.12 22:16 Руис – Джошуа: где смотреть онлайн бой-реванш в супертяжелом весе
- 07.12 21:59 Не договорились? После пяти часов беседы Лукашенко тихо покинул резиденцию Путина в Сочи
- 07.12 21:44 «Теперь совсем все разбежаться хотят»: боевик «ДНР» рассказал правду об обнищавших в оккупации горняках
Это глупое решение: кто продолжил борьбу в "Х-факторе"
Второй прямой эфир десятого сезона «Х-фактора» (СТБ) назвали «Ностальгия». Участники исполняли ретро-хиты, радуя зрителей любимыми мелодиями. За главный приз сражались восемь участников из четырех команд. Ведущая шоу — Даша Трегубова. За судейским столом — Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Настя Каменских и Андрей Данилко.
Самые горячие обсуждения вызвали номера Антона Вельбоя и Артема Забелина — подопечных Насти Каменских.
Накануне выступления повредила колено участница команды Игоря Кондратюка Элина Иващенко. Девушке пришлось выступать с шиной на ноге.
- Это был форс-мажор, — призналась Элина «ФАКТАМ». - Я серьезно повредила колено на репетиции — просто упала на сцене, задыхаясь от болевого шока. Даже не помню, что в это время происходило. Пришлось за двадцать минут практически полностью менять хореографию. Но, думаю, травма не помешает мне двигаться дальше.
— Голосуйте по-честному, — после выступления всех участников, обратился к поклонникам проекта Андрей Данилко.
Перед оглашением результатов зрительского голосования, на сцене «Х-фактора» с хитом «Эй, секундочку» выступила Оля Полякова.
Зрители отдали самое большое количество голосов за: Элину Иващенко, Георгия Колдуна, Антона Вельбоя, Марию Стопник и Анну Иваницу.
«Х-фактор» покинули подопечные Андрея Данилко — группа «Furman trash polka band».
- Спасибо всем, это прекрасный проект, — сказала солистка группы Пальмира. — Мы бежим выступать дальше.
В песне «за жизнь» сражались группа «Romax» (тренер Андрей Данилко) и Артем Забелин (тренер Настя Каменских). Решение о том, кто покинет проект, принимали судьи шоу.
— Это глупое решение — понятно, как мы проголосуем с Настей, — возмутился Андрей Данилко.
- Артем для меня уже состоявшийся артист, — сказала Оля Полякова, долго раздумывая над своим решением. — Я отдаю свой голос группе «Romax».
- У группы было яркое выступление, но что-то не сложилось, — прокомментировал Игорь Кондратюк. — Репертуар Артема не очень понятен зрителям. Ты так уверенно ведешь себя на сцене, что я тебе не верю. Думаю, в следующем эфире ярче выступит группа «Romax».
Эфир покинул подопечный Насти Каменских Артем Забелин. Настя пообещала ему поддержку.
- Спасибо всем, кто поддерживал меня, — сказал Артем. — Спасибо, что есть «Х-фактор», который открывает новые звезды. Мама, я люблю тебя…
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение
«Теперь совсем все разбежаться хотят»: боевик «ДНР» рассказал правду об обнищавших в оккупации горняках
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"