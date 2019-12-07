Шоу-бизнес

Это глупое решение: кто продолжил борьбу в "Х-факторе"

Второй прямой эфир десятого сезона «Х-фактора» (СТБ) назвали «Ностальгия». Участники исполняли ретро-хиты, радуя зрителей любимыми мелодиями. За главный приз сражались восемь участников из четырех команд. Ведущая шоу — Даша Трегубова. За судейским столом — Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Настя Каменских и Андрей Данилко.

Самые горячие обсуждения вызвали номера Антона Вельбоя и Артема Забелина — подопечных Насти Каменских.

Накануне выступления повредила колено участница команды Игоря Кондратюка Элина Иващенко. Девушке пришлось выступать с шиной на ноге.

- Это был форс-мажор, — призналась Элина «ФАКТАМ». - Я серьезно повредила колено на репетиции — просто упала на сцене, задыхаясь от болевого шока. Даже не помню, что в это время происходило. Пришлось за двадцать минут практически полностью менять хореографию. Но, думаю, травма не помешает мне двигаться дальше.

— Голосуйте по-честному, — после выступления всех участников, обратился к поклонникам проекта Андрей Данилко.

Перед оглашением результатов зрительского голосования, на сцене «Х-фактора» с хитом «Эй, секундочку» выступила Оля Полякова.

Зрители отдали самое большое количество голосов за: Элину Иващенко, Георгия Колдуна, Антона Вельбоя, Марию Стопник и Анну Иваницу.

«Х-фактор» покинули подопечные Андрея Данилко — группа «Furman trash polka band».

- Спасибо всем, это прекрасный проект, — сказала солистка группы Пальмира. — Мы бежим выступать дальше.

В песне «за жизнь» сражались группа «Romax» (тренер Андрей Данилко) и Артем Забелин (тренер Настя Каменских). Решение о том, кто покинет проект, принимали судьи шоу.

— Это глупое решение — понятно, как мы проголосуем с Настей, — возмутился Андрей Данилко.

- Артем для меня уже состоявшийся артист, — сказала Оля Полякова, долго раздумывая над своим решением. — Я отдаю свой голос группе «Romax».

- У группы было яркое выступление, но что-то не сложилось, — прокомментировал Игорь Кондратюк. — Репертуар Артема не очень понятен зрителям. Ты так уверенно ведешь себя на сцене, что я тебе не верю. Думаю, в следующем эфире ярче выступит группа «Romax».

Эфир покинул подопечный Насти Каменских Артем Забелин. Настя пообещала ему поддержку.

- Спасибо всем, кто поддерживал меня, — сказал Артем. — Спасибо, что есть «Х-фактор», который открывает новые звезды. Мама, я люблю тебя…

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