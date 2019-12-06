Любовь и танцы: участник «Х-фактора» мечтает покорить Андрея Данилко

Шоу-бизнес

В субботу, 7 декабря, состоится второй прямой эфир десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Минувший выпуск стал очень драматичным — проект покинули сразу четыре участника. Уже в эту субботу восемь сильнейших вокалистов вновь будут бороться за право выйти в финал. Вечер будет посвящен легендарным ретро-хитам. О шокирующем финале первого эфира «Х-фактора» читайте здесь.

Известно, что судьи решатся на смелые эксперименты, чтобы привести своих подопечных к победе. Оля Полякова для своей команды выберет песни, которые должны не только завоевать сердца зрителей, но и побороть самые сильные страхи участников. Аня Иваница раскроет тайну своей любви, а Георгий Колдун откровенно расскажет о неуверенности в себе.

Элина Иващенко впервые станцует на большой сцене, а Маша Стопник предстанет в образе сексуальной аферистки. Подопечный Насти Каменской Антон Вельбой признался, что мечтает покорить Андрея Данилко. Правда, в каком образе — до последнего останется тайной.

Поздравить проект с юбилеем придут сразу несколько ярких артистов украинского шоу-бизнеса — победитель 6 сезона шоу эпатажный MELOVIN, группа НЕАНГЕЛЫ, а также загадочная супер-дива.

— Впервые я присоединился к «Х-фактору» еще на этапе кастингов, — рассказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер проекта Вадим Лисица. — В прошлом году я зашел уже в тренировочный лагерь. Но, как бы то ни было, я всегда говорю участникам, что выход на сцену — момент, который может больше не повториться, поэтому важно использовать этот шанс по максимуму.

Напомним, сейчас команды членов жюри конкурса выглядят так:

Андрей Данилко, категория «Коллективы»: группа ROMAX, группа FURMAN TRASH POLKA BAND.

Игорь Кондратюк, категория «Девушки»: Элина Иващенко, Мария Стопник.

Оля Полякова, категория «Старше 30»: Георгий Колдун, Анна Иваница.

Настя Каменских, категория «Парни»: Артем Забелин, Антон Вельбой.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Георгий Колдун признался, доволен ли своим выступлением на первом прямом эфире и хочет ли победить в проекте.

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Напомним, Андрей Данилко все же появился на сцене проекта вместе со своей постоянной спутницей, «мамой» Инной Белоконь.

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