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Любовь и танцы: участник «Х-фактора» мечтает покорить Андрея Данилко
В субботу, 7 декабря, состоится второй прямой эфир десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Минувший выпуск стал очень драматичным — проект покинули сразу четыре участника. Уже в эту субботу восемь сильнейших вокалистов вновь будут бороться за право выйти в финал. Вечер будет посвящен легендарным ретро-хитам. О шокирующем финале первого эфира «Х-фактора» читайте здесь.
Известно, что судьи решатся на смелые эксперименты, чтобы привести своих подопечных к победе. Оля Полякова для своей команды выберет песни, которые должны не только завоевать сердца зрителей, но и побороть самые сильные страхи участников. Аня Иваница раскроет тайну своей любви, а Георгий Колдун откровенно расскажет о неуверенности в себе.
Элина Иващенко впервые станцует на большой сцене, а Маша Стопник предстанет в образе сексуальной аферистки. Подопечный Насти Каменской Антон Вельбой признался, что мечтает покорить Андрея Данилко. Правда, в каком образе — до последнего останется тайной.
Поздравить проект с юбилеем придут сразу несколько ярких артистов украинского шоу-бизнеса — победитель 6 сезона шоу эпатажный MELOVIN, группа НЕАНГЕЛЫ, а также загадочная супер-дива.
— Впервые я присоединился к «Х-фактору» еще на этапе кастингов, — рассказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер проекта Вадим Лисица. — В прошлом году я зашел уже в тренировочный лагерь. Но, как бы то ни было, я всегда говорю участникам, что выход на сцену — момент, который может больше не повториться, поэтому важно использовать этот шанс по максимуму.
Напомним, сейчас команды членов жюри конкурса выглядят так:
Андрей Данилко, категория «Коллективы»: группа ROMAX, группа FURMAN TRASH POLKA BAND.
Игорь Кондратюк, категория «Девушки»: Элина Иващенко, Мария Стопник.
Оля Полякова, категория «Старше 30»: Георгий Колдун, Анна Иваница.
Настя Каменских, категория «Парни»: Артем Забелин, Антон Вельбой.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Георгий Колдун признался, доволен ли своим выступлением на первом прямом эфире и хочет ли победить в проекте.
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Напомним, Андрей Данилко все же появился на сцене проекта вместе со своей постоянной спутницей, «мамой» Инной Белоконь.
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