Жена экс-нардепа Лещенко дала концерт в Москве: сеть вскипела от возмущения

Шоу-бизнес

Супруга бывшего народного депутата Сергея Лещенко, известный диджей Анастасия Топольская, которая публично поскандалила с телеведущим Сергеем Притулой по поводу патриотизма, на днях дала концерт в России.

На своей странице в Instagram Топольская опубликовала фото с геолокацией в московском клубе.

Фото прокомментировал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он возмутился тем, что в то время, когда от российского оружия в Украине гибнут люди, некоторые граждане едут к агрессору зарабатывать деньги и не стесняются радоваться этому.

«Особенно рвотных красок эта „радость в Москве“ приобретает на фоне возвращения подконтрольными России боевиками тела убитого полковника „Альфы“ Дмитрия Каплунова. Ну и послезавтрашняя встреча в нормандском формате добавляет специфических оттенков этой семейной идиллии Лещенко-Топольскоя», — написал Голобуцкий.

Пользователи соцсети возмутились поведением Топольской, но не удивились этому, вспоминая ее и Лещенко публичные высказывания и скандалы.



Напомним, ранее Топольская критиковала закон об украинском языке за «тотальную украинизацию». По ее мнению, он ущемляет в правах всех русскоговорящих украинцев, включая ее саму.

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