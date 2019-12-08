- 09:49 Украинка утеплила дом бутылками: эффект получился потрясающий
- 09:46 На границе с Румынией заметили "НЛО": что об этом известно
- 09:38 Почти половина военных США считают Россию не врагом, а союзником
- 09:20 Жена экс-нардепа Лещенко дала концерт в Москве: сеть вскипела от возмущения
- 09:02 МВФ выдаст новый крупный кредит Украине: у Зеленского раскрыли детали
- 08:33 Вследствие обстрелов на Донбассе погиб украинский военный
- 08:27 Настя Каменских страстно поцеловалась с Олей Поляковой: что произошло
- 08:16 Перед встречей с Путиным Зеленскому устроили Майдан: онлайн-трансляция протестов в центре Киева
- 08:09 "Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу
- 08:07 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Заря»: расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины
- 08:05 В Берлине вручили европейский "Оскар"
- 07:49 Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело 16-летнего студента
Жена экс-нардепа Лещенко дала концерт в Москве: сеть вскипела от возмущения
Супруга бывшего народного депутата Сергея Лещенко, известный диджей Анастасия Топольская, которая публично поскандалила с телеведущим Сергеем Притулой по поводу патриотизма, на днях дала концерт в России.
На своей странице в Instagram Топольская опубликовала фото с геолокацией в московском клубе.
Фото прокомментировал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он возмутился тем, что в то время, когда от российского оружия в Украине гибнут люди, некоторые граждане едут к агрессору зарабатывать деньги и не стесняются радоваться этому.
«Особенно рвотных красок эта „радость в Москве“ приобретает на фоне возвращения подконтрольными России боевиками тела убитого полковника „Альфы“ Дмитрия Каплунова. Ну и послезавтрашняя встреча в нормандском формате добавляет специфических оттенков этой семейной идиллии Лещенко-Топольскоя», — написал Голобуцкий.
Пользователи соцсети возмутились поведением Топольской, но не удивились этому, вспоминая ее и Лещенко публичные высказывания и скандалы.
Напомним, ранее Топольская критиковала закон об украинском языке за «тотальную украинизацию». По ее мнению, он ущемляет в правах всех русскоговорящих украинцев, включая ее саму.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!