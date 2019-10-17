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Жена экс-депутата Лещенко наехала на Притулу и нарвалась на жесткий ответ
Национальный отбор на «Евровидение-2020» только объявил о старте, а вокруг него уже разгорелся скандал. Точнее, вокруг ведущего Сергея Притулы. Жена бывшего народного депутата Сергея Лещенко, диджей Анастасия Топольская вдруг припомнила Сергею его острые вопросы на прошлогоднем отборе. В частности, «Чей Крым?», адресованный дуэту ANNA-MARIA. Сестры тогда отказались отвечать на этот вопрос, расплакавшись на сцене, а также оскандалились на интервью Роману Скрыпину.
Топольская назвала это провокацией, рассчитанной на «псевдопатриотов», а Притулу — «медийным м*даком». Причем Анастасия не брезговала нецензурной лексикой.
Ответ Сергея не заставил себя долго ждать. В ответ он припомнил Топольской скандал с квартирой, посоветовал не беспокоится за судьбу дуэта, который выступал этим летом на «Новой волне» в Сочи, и назвал оппонентку «дешевой шоубизнесовой коллаборационисткой».
Между Притулой и Топольской разгорелся горячий спор в комментариях, с взаимными упреками и обвинениями, использованием мата. Публикация доступна только для друзей Анастасии.
Напомним, гастролирующая в России певица MARUV из-за скандала на Национальном отборе отказалась ехать на конкурс в Израиль. Певица заявила, что условия контракта с национальным вещателем ее не устраивают, и она не хочет быть битой на политическом поле.
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