Где смотреть онлайн «Динамо» — «Лугано»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 12 декабря, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» проведет решающий матч групповой стадии Лиги Европы против швейцарского «Лугано», который уже потерял шансы на выход в плей-офф. Напомню, что первая встреча соперников на стадионе в Санкт-Галлене (домашняя арена швейцарцев не соответствует требованиям УЕФА) завершилась вничью — 0:0.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «ЛУГАНО»

Победа (желательно с разницей в два и больше мячей) гарантирует подопечным Алексея Михайличенко выход из группы со второго места независимо от итога параллельного матча в группе «Копенгаген» — «Мальме». Если выиграют датчане, «Динамо» просто обойдет «Мальме», в случае ничьей на «Паркене» «бело-синие» при равенстве очков окажутся выше шведов за счет большего числа голов, забитых в личных встречах (1:0 и 3:4). И, наконец, победа «Мальме» в столице Дании приведет к тому, что у «Динамо» и «Копенгагена» будет равенство очков (по 9), одинаковые разница мячей и показатели в личных встречах (1:1 и 1:1). И тогда вице-чемпион Украины обойдет команду Столе Сольбаккена за счет большего числа мячей, забитых во всех встречах. Правда, если поединок в Копенгагене завершится со счетом 2:3, 3:4, 4:5 и так далее, динамовцам нужно выигрывать у «Лугано» с разницей в два и больше мячей.

Положение команд в группе В: 1. «Копенгаген» — 9 очков (разница мячей — 5:3); 2. «Мальме» — 8 (7:6); 3. «Динамо» — 6 (6:6); 4, «Лугано» — 2 (1:4).

В прямой трансляции встречу «Динамо» — «Лугано» покажет телеканал «Футбол 1». Начало матча 12 декабря в 19:55. Эксперты в студии программы «Путь в Гданьск», начиная с 19:00, обсудят предстоящую встречу, а после окончания другого матча Лиги Европы «Гент» — «Александрия» (примерно в 23:55) подведут итоги игрового дня. Также в прямом эфире поединок на «Олимпийском» покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Кстати, в последнем туре чемпионата Швейцарии «Лугано» в гостях ушел от поражения в матче с «Ксамаксом» — 1:1 (Нуццоло, 3 — Кустодио, 73) и поднялся в турнирной таблице на шестое место. Динамовцы после домашнего поражения в матче чемпионата Украины с «Зарей» — 1:2 опустились на четвертую позицию с 14-очковым отставанием от «Шахтера».

Букмекеры, несмотря на то, что «бело-синим» из-за дисквалификации не помогут Шабанов, Сидорчук и Вербич (у «Лугано» по той же причине не сыграет бразилец Карлиньос, а из-за травм — уругваец Саббатини и швед Герндт), в предстоящей встрече отдают предпочтение подопечным Михайличенко. К примеру, контора William Hill ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 1,22, на ничью — 5,8, на выигрыш швейцарцев — 15,0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соперник «Динамо» в Лиге Европы «Лугано» сменил тренера.

Фото ФК «Динамо»

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