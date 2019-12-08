Мир

В Минске второй день подряд протестуют против интеграции с Россией: онлайн-трансляция

В Минске 8 декабря снова проходит акция протеста против так называемого «углубления интеграции» Беларуси и России. Жители страны подозревают власть в намерении лишить Беларусь ее суверенитета в пользу Кремля.

В протестах принимают участие около тысячи человек, не меньше чем во вчерашней акции.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места событий.

Как писали «ФАКТЫ», 7 декабря в центре Минска начались акции протеста против ущемления суверенитета Беларуси в пользу России. Ни одна акция не была санкционирована белорусскими властями.

Во время акций протеста в Минске десятки ее участников на ступеньках Дворца республики порвали портреты президента России Владимира Путина. Люди при этом скандировали «Жыве Беларусь!». Также имели место стычки между протестующими и работниками милиции.

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