Мир

Единого парламента не будет: Лукашенко рассказал о союзе с Путиным

Накануне встречи в Сочи президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко 7 декабря, белорусский лидер опроверг информацию о едином парламенте с РФ. Информацию о возможном создании в будущем единого законодательного органа двух стран ранее озвучил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Как передает БЕЛТА, в своем обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов Александр Лукашенко заявил, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил Лукашенко и добавил, что никто в стране не будет подписывать документы, вредящие Беларуси. По его словам, стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 декабря в Сочи Лукашенко и Путин будут обсуждать газовые вопросы и грядущую интеграцию Беларуси и России.

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