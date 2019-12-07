Мир

Протесты в Минске: участники акции против "объединения" Беларуси и России массово рвали портреты Путина (фото, видео)

Во время акций протеста в Минске против интеграции с Россией активисты порвали портреты президента Путина.



«Десятки участников акции на ступеньках Дворца республики порвали портреты президента России Владимира Путина. Люди при этом скандировали «Жыве Беларусь!», — пишет «Хартыя 97» и публикует видео.

Фото масштабных протестов опубликованы в Facebook на странице «Объединенной гражданской партии» Беларуси.

Напомним, в то время, когда в Минске белорусы вышли на улицы, президент страны Александр Лукашенко встречался в Сочи с главой России Путиным и обсуждал дальнейшее углубление интеграции.

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