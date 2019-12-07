Мир

В Беларуси начались масштабные протесты против "интеграции с Россией" (фото, видео)

В центре Минска 7 декабря проходят две акции протеста против так называемого «углубления интеграции» Беларуси и России. Ни одна акция не санкционирована белорусскими властями.

С 11:30 по местному времени несколько сотен людей встали по обе стороны вдоль проспекта Независимости в Минске, сообщает Радио Свобода.

После 12 часов до тысячи человек собрались на Октябрьской площади. Между протестующими и полицией произошла небольшая стычка: участники протеста пытались подняться на ступени Дворца республики, но сотрудники милиции и люди в штатском не пускали никого.

Во время стычки активисты против интеграции с Россией скандировали «Позор», «фашисты», «независимость» и «живет Беларусь».

После толкотни протестующие перебрались к лестнице Дома профсоюзов, который расположен рядом. Работники правоохранительных органов стали преследовать толпу и мешать людям там.

В 14 часов протестующие перешли с Октябрьской площади до площади Независимости. Милиция не мешала шествию, пока люди шли по проспекту Независимости.

Как сообщают российские СМИ, в субботу президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Сочи, где намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как писали «ФАКТЫ», Беларусь и Россия продолжают работу над согласованием дорожных карт углубленной интеграции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter