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Мир

"Цели заявлены грандиозные": дипломат заявил, что Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство

8:35 1 декабря 2019 381
Флаги России и Беларуси
Инф. «ФАКТОВ»

Белоруссия и Россия продолжают работу над согласованием дорожных карт углубленной интеграции, однако параллельно решают проблему цен на энергоносители в 2020 году. В частности, Беларусь настаивает на снижении цены газа, ведь который в той же Смоленской области вдвое ниже, чем в Минске.

По оценке посла Белоруссии в России Владимира Семашко, «цели заявлены грандиозные и они не должны меняться».

В частности, запланированы переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии.

Завершением интеграции должно стать создание единого парламента и правительства, которым будут переданы «определенные управляющие функции с обязательным исполнением».

«Такая задача сейчас решается», — заявил Семашко, которого цитирует ресурс tut.by.

Напомним, ранее аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич рассказал «ФАКТАМ», что президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря на публичные заверения в дружбе с Россией, проводит политику сближения с другими государствами, чтобы защитить интересы своей страны.

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