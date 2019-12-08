Где смотреть онлайн «Интер» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 10 декабря, на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и испанской «Барселоной». Напомним, что первая встреча соперников на «Камп Ноу» завершилась победой Лионеля Месси и компании — 2:1.

Если лидер чемпионата Испании «Барселона», разгромившая в прошлую субботу благодаря хет-трику Лионеля Месси «Мальорку» (5:2), уже обеспечила себе не только путевку в 1/8 финала, но и первое место в группе, то лидер серии А «Интер» (0:0 в последней встрече с «Ромой») рискует остаться в еврокубковом квартете третьим лишним. Чтобы продолжить в феврале борьбу в Лиге чемпионов, команде Антонио Конте нужно в игре с каталонским грандом набрать не меньше очков, чем дортмундская «Боруссия» наберет в домашней игре с чешской «Спартой» (итальянцы при равенстве очков опережают немцев по личным встречам — 2:0 и 2:3).

Положение команд в группе F: 1. «Барселона» — 11 очков; 2. «Интер» — 7; 3. «Боруссия» — 7; 4. «Спарта» — 2.

В прямой трансляции встречу «Интер» — «Барселона» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало трансляции — 10 декабря в 22:00. Также прямой эфир с «Сан Сиро» запланирован на канале «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение хозяевам поля. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на победу «Интера» принимает с коэффициентом 1,6, на ничью — 4,2, на выигрыш «Барселоны» — 5,0.

Кстати, во вторник, 10 декабря, на отечественных телеканалах болельщики смогут увидеть еще два матча Лиги чемпионов: «Зальцбург» — «Ливерпуль» (19:55, «Футбол 1») и «Наполи» — «Генк» (19:55, «Футбол 2»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Лиги Европы «Динамо» — «Лугано».

Фото Getty Images



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