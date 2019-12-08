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Вокруг смертельного ДТП с Lexus в Николаеве не утихает резонанс: новые подробности
После того, как вечером 7 декабря в Николаеве таксисты перекрыли Варваровский мост, на странице Facebook полиции Николаевской области появилось сообщение ее начальника Александра Анохина, в котором он призвал воздержаться от подобных акций и пригрозил, что в случае повтора этого полиция «будет реагировать не так толерантно».
В автомобиле Lexus, который выехал на «встречку», и протаранил такси, был водитель и двое пассажиров. Пассажиры получили травмы и отправлены на амбулаторное лечение, водитель находится в больнице из-за имеющегося и него заболевания, но находится под стражей, ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
«К сожалению, социальными сетями и комментариями все больше распространяются фейковые слухи, домыслы, информация, которая искажает общественное мнение. Поэтому призываем граждан более взвешенно относиться к потреблению информации, обращаться только к официальным источникам, проверять факты и распространять только достоверную информацию», — написал Анохин. Глава николаевской полиции также заверил, что расследование будет идти под его личным контролем.
В местных СМИ продолжают комментировать происшедшее, проводя параллели с развитием событий при расследовании подобных преступлений. Отмечается, что именно первоначальная официальная информация полиции, что в машине был всего один пассажир и дала повод для домыслов, что виновника пытаются отгородить от ответственности.
По информации издания «Новости-N», в ту ночь хозяин автомобиля, «отдыхавший» вместе с подругой в одном из увеселительных заведений города, употреблял там спиртное. Чтобы не садиться за руль пьяным, он якобы позвонил своему товарищу, 21-летнему студенту. Таким образом в автомобиль сели три человека: владелец «Лексуса» Олег, его подруга, а за руль сел Валерий.
В районе пересечения Октябрьского проспекта с ул. Авангардной, студент не справился управлением и на встречной полосе врезался в «Ланос» — такси. От мощного удара такси сплющило, автомобиль перевернулся. Водитель и пассажир такси погибли. У обоих остались малолетние дети.
Вечером 7 декабря николаевские таксисты организовали акцию протеста, требуя арестовать виновника ДТП. С целью привлечения внимания к своим требованиям таксисты почти перекрыли мост через Южный Буг в Николаеве. С обеих сторон моста образовались огромные пробки.
Акция продлились около часа, пока с таксистами не встретился глава ОГА Александр Стадник, пообещавший контролировать ход расследования.
В сети также оживленно комментируют происшествие:
— Сделают как с Кривошеевым? ВНЕЗАПНО порвалось в мозгу 100 500 сосудов и педаль газа провалилась, а руль возомнил себя юлой. А потом так же ВНЕЗАПНО в больнице все сосуды срослись и парень опять готов ездить, подумывая не подать ли в суд на лохов, которые въехали в его Лексус.
— Ну сейчас новые лица Зе-команды все кардинально изменят. Например, Аваков.
— А «неизлечимо больного» Казимирова помните? Который по ночным клубам, да за рулем без документов до сих пол ловят?
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...