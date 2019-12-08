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Происшествия

Вокруг смертельного ДТП с Lexus в Николаеве не утихает резонанс: новые подробности

15:07 8 декабря 2019 216
ДТП в Николаеве такси
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

После того, как вечером 7 декабря в Николаеве таксисты перекрыли Варваровский мост, на странице Facebook полиции Николаевской области появилось сообщение ее начальника Александра Анохина, в котором он призвал воздержаться от подобных акций и пригрозил, что в случае повтора этого полиция «будет реагировать не так толерантно».

В автомобиле Lexus, который выехал на «встречку», и протаранил такси, был водитель и двое пассажиров. Пассажиры получили травмы и отправлены на амбулаторное лечение, водитель находится в больнице из-за имеющегося и него заболевания, но находится под стражей, ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

«К сожалению, социальными сетями и комментариями все больше распространяются фейковые слухи, домыслы, информация, которая искажает общественное мнение. Поэтому призываем граждан более взвешенно относиться к потреблению информации, обращаться только к официальным источникам, проверять факты и распространять только достоверную информацию», — написал Анохин. Глава николаевской полиции также заверил, что расследование будет идти под его личным контролем.

В местных СМИ продолжают комментировать происшедшее, проводя параллели с развитием событий при расследовании подобных преступлений. Отмечается, что именно первоначальная официальная информация полиции, что в машине был всего один пассажир и дала повод для домыслов, что виновника пытаются отгородить от ответственности.

По информации издания «Новости-N», в ту ночь хозяин автомобиля, «отдыхавший» вместе с подругой в одном из увеселительных заведений города, употреблял там спиртное. Чтобы не садиться за руль пьяным, он якобы позвонил своему товарищу, 21-летнему студенту. Таким образом в автомобиль сели три человека: владелец «Лексуса» Олег, его подруга, а за руль сел Валерий.

В районе пересечения Октябрьского проспекта с ул. Авангардной, студент не справился управлением и на встречной полосе врезался в «Ланос» — такси. От мощного удара такси сплющило, автомобиль перевернулся. Водитель и пассажир такси погибли. У обоих остались малолетние дети.

Вечером 7 декабря николаевские таксисты организовали акцию протеста, требуя арестовать виновника ДТП. С целью привлечения внимания к своим требованиям таксисты почти перекрыли мост через Южный Буг в Николаеве. С обеих сторон моста образовались огромные пробки.

Акция продлились около часа, пока с таксистами не встретился глава ОГА Александр Стадник, пообещавший контролировать ход расследования.

В сети также оживленно комментируют происшествие:

— Сделают как с Кривошеевым? ВНЕЗАПНО порвалось в мозгу 100 500 сосудов и педаль газа провалилась, а руль возомнил себя юлой. А потом так же ВНЕЗАПНО в больнице все сосуды срослись и парень опять готов ездить, подумывая не подать ли в суд на лохов, которые въехали в его Лексус.

— Ну сейчас новые лица Зе-команды все кардинально изменят. Например, Аваков.

— А «неизлечимо больного» Казимирова помните? Который по ночным клубам, да за рулем без документов до сих пол ловят?

Как сообщали «ФАКТЫ», в Броварах пьяный водитель устроил ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина.

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