Под Киевом пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала беременная женщина (фото)

Происшествия

В субботу, 7 декабря, в Броварах под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей, которое спровоцировал пьяный водитель. В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись «Ауди» и «Шкода».

Как сообщает «ДТП.Киев», авария в Броварах случилась около 22:00 на перекрестке улиц Зелинского и Киевской. Известно, что автомобиль «Мерседес», который двигался со стороны столицы, на большой скорости протаранил «Ауди». От удара «Мерседес» вылетел на встречную полосу, где повредил еще несколько авто.

В машине вместе с водителем-нарушителем находился его 16-летний сын, который в результате столкновения получил перелом голеностопа.

В «Ауди» ехали супруги, которые очень сильно травмировались. Жена была на двадцать первой неделе беременности. Оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии и находятся сейчас в реанимации.

По информации очевидцев, за рулем «Мерседеса», ставшего причиной ДТП, находился 51-летний мужчина. В момент столкновения водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На момент обследования драгер показал у него в крови 2,2 промилле алкоголя (при норме 0,2 промилле).

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Киеве на автомобильной развязке у станции метро «Левобережная» автомобиль слетел с моста и упал на асфальт, перевернувшись. А несколько дней назад под Киевом перевернулась маршрутка.

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