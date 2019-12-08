Происшествия

Ограбили, связали и бросили в подвал: в центре Кременчуга произошло дикое преступление (фото)

Сегодня, 8 декабря, около 6:00 на улице Театральной в центре Кременчуга (Полтавская область) двое неизвестных напали на 46-летнего прохожего. Как сообщили в пресс-службе городской патрульной полиции, злоумышленники связали мужчине руки, рот заткнули кляпом и бросили в подвальное помещения жилого дома. Потерпевший не мог ни самостоятельно выбраться оттуда, ни позвать на помощь.

К счастью, жертву уличного насилия вскоре через решетчатую дверь заметил проходивший рядом человек, который сообщил об увиденном в полицию. Патрульные полицейские освободили заложника и предоставили ему психологическую помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Деталей преступления пока не разглашают.

Как писали «ФАКТЫ», в конце октября в Киеве был введен план «Перехват» из-за похищения человека. Мужчину затолкнули в темно-зеленую «Шкоду» и увезли в неизвестном направлении. Случилось это среди белого дня в Святошинском районе по улице Григория Онискевича («Авиагородок»). Cвидетели утверждали, что мужчина кричал, когда его заталкивали в автомобиль.

Фото: патрульная полиция Кременчуга

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