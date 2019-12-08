Украина

Накануне встречи в Париже Папа Римский призвал молиться за "решение мучительного конфликта в восточной Украине"

Накануне нормандского саммита в Париже Папа Римский Франциск помолился за то, чтобы встреча лидеров четырех стран была плодотворной. Понтифик призвал всех присоединиться к нему в молитве за мир.

Читая молитву «Angelus» на площади Святого Петра, Папа Римский традиционно дополняет ее своими собственными размышлениями и обращениями к паломникам. Сегодня, 8 декабря, понтифик напомнил собравшимся о грядущем важном политическом событии в Париже, сообщает CNA.

«Состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии. Встреча известна как „нормандский формат“. Она должна найти решение мучительного конфликта, который уже несколько лет длится на востоке Украины», — рассказал Папа Римский.

«Я прошу вас присоединиться ко мне духовно, — сказал Папа Римский Франциск. — Я молюсь и приглашаю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога помогла установить справедливый мир для людей на этой территории».

Напомним, Православная церковь Украины объявила, что во всех храмах 8 декабря будут молиться за справедливый мир и победу Украины.

Парижская встреча начнется 9 декабря в 16.00 по местному времени, а уже на 19.00 назначено выступление лидеров об итогах переговоров. Саммиту будут предшествовать отдельные переговоры Владимира Зеленского с российским президентом и с канцлером Германии.

Фото vaticannews. va

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter