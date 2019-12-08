- 16:46 Пожар в одесском колледже: погибшие преподаватель и спасатель будут представлены к званию Героя Украины
- 16:29 9 декабря на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Елена Бака
- 16:28 Накануне встречи в Париже Папа Римский призвал молиться за "решение мучительного конфликта в восточной Украине"
- 16:15 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира
- 16:11 Говорят о чем угодно, только не о войне: Балух на Майдане резко высказался об украинцах
- 16:08 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Заря»: расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины
- 15:50 В Украине "запустилась" обновленная таможня: бизнесменам рассказали, какие проблемы их ждут и что с этим делать
- 15:38 Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака
- 15:25 Ограбили, связали и бросили в подвал: в центре Кременчуга произошло дикое преступление
- 15:15 Освобождение заложников и выборы на Донбассе: Мендель раскрыла, с чего Зеленский начнет переговоры с Путиным
- 15:09 Наша цель — НАТО и ЕС: как в Киеве прошли первые протесты перед встречей Зеленского с Путиным
- 15:07 Вокруг смертельного ДТП с Lexus в Николаеве не утихает резонанс: новые подробности
Накануне встречи в Париже Папа Римский призвал молиться за "решение мучительного конфликта в восточной Украине"
Накануне нормандского саммита в Париже Папа Римский Франциск помолился за то, чтобы встреча лидеров четырех стран была плодотворной. Понтифик призвал всех присоединиться к нему в молитве за мир.
Читая молитву «Angelus» на площади Святого Петра, Папа Римский традиционно дополняет ее своими собственными размышлениями и обращениями к паломникам. Сегодня, 8 декабря, понтифик напомнил собравшимся о грядущем важном политическом событии в Париже, сообщает CNA.
«Состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии. Встреча известна как „нормандский формат“. Она должна найти решение мучительного конфликта, который уже несколько лет длится на востоке Украины», — рассказал Папа Римский.
«Я прошу вас присоединиться ко мне духовно, — сказал Папа Римский Франциск. — Я молюсь и приглашаю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога помогла установить справедливый мир для людей на этой территории».
Напомним, Православная церковь Украины объявила, что во всех храмах 8 декабря будут молиться за справедливый мир и победу Украины.
Парижская встреча начнется 9 декабря в 16.00 по местному времени, а уже на 19.00 назначено выступление лидеров об итогах переговоров. Саммиту будут предшествовать отдельные переговоры Владимира Зеленского с российским президентом и с канцлером Германии.
Фото vaticannews. va
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!