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Протестующие активисты пришли к офису Зеленского: онлайн-трансляция акции "Варта на Банковій"

18:18 8 декабря 2019 499
варта на банковой
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева продолжаются политические акции, посвященные предстоящему нормандскому саммиту в Париже и участию там президента Владимира Зеленского. После вече на Майдане активисты собираются на акцию «Варта на Банковій» возле Офиса президента.

Начало акции запланировано на 19.00. Предполагается, что в отличие от вече мероприятие будет длительным и затянется как минимум на сутки — пока не станут известны итоги нормандской встречи в Париже. Организатором «Варты» стало «Движение сопротивления капитуляции».

Активисты попытались установить возле Офиса президента сцену, но этому воспротивилась Нацгвардия. Ораторы готовятся выступать без сцены, непосредственно возле агитационной палатки.

«ФАКТЫ» будут вести онлайн-трансляцию акции «Варта на Банковій». Следить за событиями можно на нашем сайте, начиная с 18.30.

Напомним, в 13.00 на Майдане в Киеве, а также в других крупных городах состоялись вече под условным названием «Красные линии Зеленскому». Акция в столице собрала несколько тысяч человек. Со сцены выступали оппозиционные политики, общественные активисты, лидеры крымскотатарского народа. Все они призывали президента на переговорах 9 декабря помнить об интересах Украины и не подписывать соглашения, ущемляющие эти интересы. Полный список требований к Зеленскому состоит из пяти пунктов.

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