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Украина

Полиция Киева подсчитала участников "предупредительных" акций на Майдане и Банковой

22:44 8 декабря 2019 359
акция
Инф. «ФАКТОВ»

В полиции Киева отчитались, что вече «Красные линии Зеленскому» на Майдане и вечерняя акция «Варта на Банковій» прошли без грубых нарушений. Во время массового митинга на Майдане был составлен единственный админпротокол на мужчину за мелкое хулиганство.

Обе акции были заявлены как предупредительные в преддверие переговоров президента Владимира Зеленского по Донбассу. Участники собраний требовали от главы государства не допустить сдачи интересов Украины.

По подсчетам правоохранителей, в митинге на Майдане приняли участие около восьми тысяч граждан. Вечером к Офису президента на улицу Банковую подтянулись около двух тысяч человек. Одновременно в Киев охранять порядок на массовых акциях стянули полторы тысячи силовиков.

Напомним, акция «Варта на Банковій» продлится всю ночь с 8 на 9 декабря и затем продолжится до вечера 9 декабря. Под Офисом президента запланирован концерт, показы фильмов, политический лекторий, выступления организаторов и участников. Закончится акция, когда станут известны итоги нормандского саммита.

Фото Межа/Facebook

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