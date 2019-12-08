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Полиция Киева подсчитала участников "предупредительных" акций на Майдане и Банковой
В полиции Киева отчитались, что вече «Красные линии Зеленскому» на Майдане и вечерняя акция «Варта на Банковій» прошли без грубых нарушений. Во время массового митинга на Майдане был составлен единственный админпротокол на мужчину за мелкое хулиганство.
Обе акции были заявлены как предупредительные в преддверие переговоров президента Владимира Зеленского по Донбассу. Участники собраний требовали от главы государства не допустить сдачи интересов Украины.
По подсчетам правоохранителей, в митинге на Майдане приняли участие около восьми тысяч граждан. Вечером к Офису президента на улицу Банковую подтянулись около двух тысяч человек. Одновременно в Киев охранять порядок на массовых акциях стянули полторы тысячи силовиков.
Напомним, акция «Варта на Банковій» продлится всю ночь с 8 на 9 декабря и затем продолжится до вечера 9 декабря. Под Офисом президента запланирован концерт, показы фильмов, политический лекторий, выступления организаторов и участников. Закончится акция, когда станут известны итоги нормандского саммита.
Фото Межа/Facebook
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