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Причиной поражающего звезд и обычных людей рака, а также диабета и деменции (приобретенного слабоумия) могут быть бактерии Porphyromonas gingivalis, размножающиеся в полости рта и вызывающие болезни десен.

Такой вывод содержится в результатах исследования американской компании Cortexyme, занимающейся разработкой и производством медицинских препаратов, пишет Медикфорум со ссылкой на Daily Mail.

По данным экспертов, ответственные за деструктивные процессы в полости рта Porphyromonas gingivalis способны вызывать воспаления в жизненно важных органах. Бактерии были обнаружены в мозгу пациентов, страдавших от болезни Альцгеймера. Кроме того, их нашли в пораженных артритом суставах, в атеросклеротических бляшках, в поджелудочных железах диабетиков, печени больных людей и в раковых опухолях разного вида — преимущественно локализующихся в голове, шее и пищеварительных органах.

Гипотеза о том, что Porphyromonas gingivalis способны провоцировать развитие целого ряда болезней, подтверждается испытаниями на мышах. В норме мыши не являются носителями Porphyromonas gingivalis, но те из них, кому эти бактерии были «подсажены», впоследствии начали страдать от заболеваний десен, а затем от диабета, ревматоидного артрита, атеросклероза, ожирения печени и болезни Альцгеймера.

Ученые также выяснили, что Porphyromonas gingivalis способны проникать в клетки крови и используют их для перемещения по организму человека. Уничтожить этот вид бактерий с помощью антибиотиков невозможно, подчеркивают специалисты. Однако они утверждают, что у новорожденных нет Porphyromonas gingivalis — эти бактерии начинают размножаться в ротовой полости, предположительно, в подростковом возрасте. Таким образом, предотвратить заражение Porphyromonas gingivalis могла бы вакцина.

Ее разработкой для лечения заболеваний десен ранее занимались несколько лабораторий. Вакцину, успешно протестированную на мышах, в частности, создали в Мельбурнском университете (Австралия). В ближайшем будущем ее планируют испытать на людях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые выявили способ, как обратить диабет вспять и вылечить страдающих от него пациентов.

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