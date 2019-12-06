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Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

6:54 6 декабря 2019 394
Настя и Петр
Инф. «ФАКТОВ»

Вопреки словам известного российского певца, солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина о тяжелом состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, 48-летней «прекрасной няне» стало лучше.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

Издание утверждает, что артистке некоторое время назад была проведена операция и сейчас она проходит реабилитацию: плавает в бассейне, общается с близкими.

«Врачи пока осторожны в прогнозах, но друзья Анастасии уверены, что ради своей семьи она приложит все усилия, чтобы победить недуг», — говорится в статье.

В то же время у родных актрисы появилась новая проблема: лечение Анастасии стоит немалых денег. Услуги сиделок, врачей, покупка дорогостоящих препаратов, пребывание в реабилитационном центре — все это обходится мужу артистки Петру Чернышёву в серьёзные суммы.

К счастью, в новогодние праздники Чернышёв сможет хорошо заработать в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фигурист там занят в одной из главных ролей.

«Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей, — говорят коллеги Петра. — В декабре и в январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2−5 миллионов рублей (в зависимости от фиксированной ставки за спектакль — Ред.). Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь ещё их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев уехал из России с другой женщиной. Он отправился в Минск с коллегой и подругой Татьяной Навкой на гастроли.

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