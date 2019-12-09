Завораживающее зрелище: в Италии зажгли самую большую елку в мире (видео)

Мир

В Италии, где 70-летня «бабуля» может выглядеть как молоденькая девочка, снова наступило романтическое время рождественских праздников. В частности, в центральной части страны в коммуне Губбио состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире, пишет rg.ru.

Сообщается, что гигантская елка высотой 750 метров и шириной 450 метров восхищает жителей уже на протяжении 38 лет. Она представляет собой световую инсталляцию из 700 неоновых огней, соединенных между собой электрическим кабелем длиной около 20 км. На вершине елки красуется рождественская звезда, меняющая цвет каждые пять минут.

Символ Нового года притягивает туристов со всего мира. Церемония зажжения огней на елке сопровождается яркими фейерверками, которые окрашивают ночное небо в разные цвета.

В этом году авторы проекта предлагают всем желающим «усыновить» огонек на этом рождественском дереве и посвятить его близкому человеку. Все вырученные средства будут переведены в пользу гуманитарного фонда Save The Children.

Полюбоваться уникальной новогодней елкой можно будет до января.

Издание отмечает, что в 1991 году елка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. В 2014 году ее лично зажег Папа Римский Франциск.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самой дорогой елке в мире, которая находится в Испании. Один только момент: на ней развешены игрушки от Chanel и Louis Vuitton стоимостью в несколько миллионов евро.

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