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Выглядит как девочка: итальянская «бабуля» рассказала о секретах своей подростковой фигуры (фото)
В мире встречается немало случаев, когда женщине удается выглядеть намного моложе своих лет благодаря диете, образу жизни или помощи современной медицины.
Есть свои секреты великолепного внешнего вида и у 70-летней итальянки Нормы Уильямс, которая на удивление многих сохраняет стройность и подвижность даже в свои далеко не молодые годы. Об этом пишет информационный ресурс zhournal-lady.
Вес Нормы — 60,5 килограмм при росте 170 см. Женщина является уроженкой Британии, однако итальянский климат ей так понравился, что она вместе с семьей перебралась в Италию. У нее здесь там свой бизнес, связанный с недвижимостью.
Последние двадцать лет она очень тщательно контролирует свой вес и занимается физическими упражнениями, не смотря на настроение и погоду.
Кроме этого, итальянка совершает ежедневные пешие прогулки. Если вес женщины начинает превышать 60 кг хотя бы на 500 грамм, то количество прогулок в день увеличивается до двух раз.
Норма Уильямс из любви к красному вину употребляет его по 1−2 бокала в день. Также в ее рацион могут входить: соленые печенья, грецкие орехи, греческий йогурт с сушеной клюквой или медом, рисовыми крекерами в шоколаде.
Утром, пока не пройдет тренировка, женщина не завтракает, но после занятий употребляет различную выпечку с чашкой капучино. В полдень, в качестве перекуса, итальянка ест апельсины, бананы и прочие фрукты. На обед у нее насыщенная белками пища, которая включает фасоль, морковь, брокколи или грибы в соевом соусе. На ужин у женщины куриная грудка с фасолью и морковью. В ее рацион также могут входить салаты из свежих овощей, макароны с овощами и оливковым маслом. Причем для приготовления пищи женщина использует только оливковое масло.
В то же время диету бабули нельзя назвать жесткой, так как 70-летняя бабуля не прочь полакомиться неаполитанской пиццей, красным и вином и шоколадом. Кроме этого, Норма считает, что не стоит отказывать себе в удовольствиях, ведь благодаря им жизнь становится счастливее и позитивнее.
Главными факторами успеха итальянка считает сильное желание и настойчивость. Она говорит, что своим примером доказывает, что возраст не может быть показателем фигуры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», молодой американец показал мать, которую все воспринимают как его девушку.
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