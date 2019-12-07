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Игрушки на миллионы евро от Chanel и Louis Vuitton: стало известно, как выглядит самая дорогая елка в мире (фото)
В отличие от незатейливых украшений главной елки нашей страны на Софийской площади в Киеве, «елочка» высотой в шесть метров в отеле «Кемпински Байя» в курортном городе Марбелья в Испании будет красоваться кристаллами Сваровски, настоящими страусиными яйцами с золотыми пластинками и алмазной пылью, безделушками с голубыми сапфирами и бриллиантами.
Именно эта зеленая красавицы стоимостью 14 млн долларов признана самой дорогим рождественским деревом в мире, пишет Daily Mail.
На создание великолепных игрушек с использованием кожи, меха норки, а также дорогих украшений, в частности, от таких известных домов, как Cartier, Chanel и Louis Vuitton, британская художница Дебби Уингэм потратила один месяц.
Среди драгоценностей, украшающих ветви главного символа приближающихся праздников, выделяются розовый бриллиант стоимостью $ 2,3 млн и овальный бриллиант красного цвета, оцениваемый в $ 4,9 млн.
Ранее самой дорогой рождественской елкой считалась установленная в 2010 году в отеле Emirates Palace в Абу-Даби, столице ОАЭ, зеленая красавица стоимостью $ 11,4 млн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подготовкой к праздникам занимаются и в Великобритании. В частности, 37-летняя Кейт Миддлтон посетила местную «мастерскую эльфов», делала вместе с малышами праздничные украшения, выбирала елки для школ и детских садов.
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