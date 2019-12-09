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Заклеили соски и другие "прелести": в РФ от "цензуры" пострадали картины с обнаженными женщинами (видео)
В российском городе Екатеринбурге, где ранее жители активно «хоронили» Путина, случился очередной конфуз: на днях прошла выставка в картинной галерее искусств, которая вызвала огромный ажиотаж из-за того, что несколько работ художника Владимира Тузулукова заклеили стикерами.
Об этом пишет Znak.
Фотографии со стикерами выложил в Сеть местный журналист Вячеслав Земляников. Он отметил, что прикрыть обнаженную натуру потребовали организаторы выставки. В результате на многих картинах фрагменты женских тел оказались заклеены белой бумагой.
Под так называемую «цензуру» попали три картины, нарисованные по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Директор мероприятия Андрей Сенников, в свою очередь, пояснил, что обнаженные тела прикрыли по просьбе родителей, которые пришли на выставку с детьми.
«У каждого родителя свое чувство цензуры. Никаких конфликтов не было. Картины же никто не убирал», — сказал он.
В то же время арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов пришел в восторг от «задумки» руководства выставки.
«Мы подумали, что это сделано специально, чтобы привлечь внимание к работам. Особенно показательна картина из „Мастера и Маргарита“, где королева бала Маргарита предстает обнаженной, как нам это показано в том числе и в кино. Я занимаюсь перепродажей картин много лет и никогда такого не видел на своей практике. Зато, организаторы сделали отличный пиар художнику», — отметил Салават.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отличие от скромного Екатеринбурга Барселона более привычна к «обнаженке»: так, недавно активисты провели там акцию в защиту животных, в ходе которой разделись догола и облились искусственной кровью.
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