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Мир

Заклеили соски и другие "прелести": в РФ от "цензуры" пострадали картины с обнаженными женщинами (видео)

4:55 9 декабря 2019 78
Выставка в Екатеринбурге
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Екатеринбурге, где ранее жители активно «хоронили» Путина, случился очередной конфуз: на днях прошла выставка в картинной галерее искусств, которая вызвала огромный ажиотаж из-за того, что несколько работ художника Владимира Тузулукова заклеили стикерами.

Об этом пишет Znak.

Фотографии со стикерами выложил в Сеть местный журналист Вячеслав Земляников. Он отметил, что прикрыть обнаженную натуру потребовали организаторы выставки. В результате на многих картинах фрагменты женских тел оказались заклеены белой бумагой.

Под так называемую «цензуру» попали три картины, нарисованные по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Директор мероприятия Андрей Сенников, в свою очередь, пояснил, что обнаженные тела прикрыли по просьбе родителей, которые пришли на выставку с детьми.

«У каждого родителя свое чувство цензуры. Никаких конфликтов не было. Картины же никто не убирал», — сказал он.

В то же время арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов пришел в восторг от «задумки» руководства выставки.

«Мы подумали, что это сделано специально, чтобы привлечь внимание к работам. Особенно показательна картина из „Мастера и Маргарита“, где королева бала Маргарита предстает обнаженной, как нам это показано в том числе и в кино. Я занимаюсь перепродажей картин много лет и никогда такого не видел на своей практике. Зато, организаторы сделали отличный пиар художнику», — отметил Салават.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отличие от скромного Екатеринбурга Барселона более привычна к «обнаженке»: так, недавно активисты провели там акцию в защиту животных, в ходе которой разделись догола и облились искусственной кровью.

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