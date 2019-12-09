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Курс доллара резко упал после выходных: за сколько можно купить и продать валюту 9 декабря

8:23 9 декабря 2019 199
доллар
Инф. «ФАКТОВ»

Курс доллара в начале новой рабочей недели заметно снизился. На 9 декабря Национальный банк установил курс на уровне 23,72 грн/доллар, снизив планку сразу на 15 копеек (на 6 декабря курс НБУ составлял 23,87 UAH/USD).

По данным НБУ, после антирекорда в начале декабря курс опустился до нового минимального значения за текущий год.

график

На последних торгах на межбанковском валютном рынке доллар торговался в среднем по курсу 23.705 (продажа 23.7 UAH/USD, покупка 23.71 UAH/USD). Курс демонстрирует тенденцию к снижению.

На черном рынке в поступающих предложениях о покупке-продаже валюты заложены ожидания к дальнейшему снижению курса. Американскую валюту предлагают выкупить по 23,67 грн/доллар, продают по 23,72 грн/ доллар.

Напомним, ранее валютные эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», обратили внимание, что доллар хоть и падает, но это никак не влияет ни на общую инфляцию, ни на стоимость импортных товаров. Более того, появились признаки нарастающего торможения украинской экономики.

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