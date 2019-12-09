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Украина

Встреча «нормандской четверки» в Париже: где и когда смотреть итоговую пресс-конференцию

8:48 9 декабря 2019 710
нормандская четверка
Инф. «ФАКТОВ»

Итоги запланированного в Париже нормандского саммита по мирному урегулированию на Донбассе будут подведены вечером 9 декабря. В 19.45 (по киевскому времени) участники саммита — президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель — выйдут на совместную пресс-конференцию, сделают общее заявление и ответят на вопросы представителей СМИ.

Пресс-конференция будет в прямом эфире транслироваться украинскими телеканалами. «ФАКТЫ» отслеживают основные события на саммите и ключевые тезисы участников нормандской четверки. На сайте будет вестись онлайн-трансляция мероприятия.

Напомним, необходимость саммита в нормандском формате обсуждалась с момента инаугурации Зеленского. Тем не менее, в Кремле по разным причинам откладывали встречу, каждый раз выдвигая новые требования. Так, чтобы саммит стал возможен, было проведено отведение украинских войск с ряда участков линии разграничения на Донбассе. После этого Кремль озвучил новую «хотелку».

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