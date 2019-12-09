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Пожар в одесском колледже: на месте трагедии нашли тела еще двух человек
В Одессе на месте масштабного пожара в здании колледжа экономики и права нашли тела еще двоих погибших. Спасатели всю ночь разбирали завалы на месте пожара и подтвердили смерть еще двоих человек, ранее считавшихся пропавшими.
Таким образом в результате пожара погибли 12 людей. Студентка и один из спасателей скончались от полученных травм, тела остальных жертв были найдены во время поисковых работ. Еще 30 человек были госпитализированы. Девять пострадавших все еще остаются под наблюдением врачей.
На данный момент спасатели продолжают разбирать конструкции на цокольном этаже здания. Расчищена и исследована территория внутреннего двора колледжа. Убраны завалы в верхней части строения.
Напомним, пожар в здании колледжа начался утром 4 декабря. В здании на ул. Троицкой, кроме учебного заведения, находился Институт морской биологии НАН и другие учреждения. Были эвакуированы 40 человек. 18 находившихся в здании пришлось спускать с помощью лестниц и автоподъемников. У полиции уже есть первые подозреваемые в трагедии.
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