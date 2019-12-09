Происшествия

Пожар в одесском колледже: в учебном заведении не было пожарной сигнализации (фото)

О том, что в одесском колледже, где на днях произошел масштабный пожар и погибли люди, нет обязательной системы пожарной сигнализации, заявил в воскресенье, 8 декабря, руководитель ГосЧС Украины Николай Чечеткин. Он сопровождал в рабочей поездке в Одессу премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, на следующий день после ЧП, выступая с отчетом в областной администрации, начальник регионального главка ГосЧС Виктор Федорчак заверял, что пожарная сигнализация в колледже сработала.

Отвечая на вопросы журналистов об оснащении спасателей, Чечеткин был вынужден признать, что «в Украине в целом существует проблема с пожарными лестницами, поскольку в стране их попросту не производят, а у одесских спасателей есть всего три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник».

Чечеткин также парировал прозвучавшие упреки в том, что спасатели не используют такие средства, как батуты или брезент, и потому люди в безысходных ситуациях прыгают с солидной высоты горящих зданий прямо на асфальт.

«Анализ опыта европейских стран показал, что эффективность „кубов жизни“ (надувных спасательных батутов) как средств спасения невысока. Хотя пять таких „кубов“ имеются в Украине, но в других областях. В остальном же наш личный состав обеспечен всем минимально необходимым для эффективного выполнения задач», — сказал Чечеткин.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил в течение месяца предоставить план усовершенствования системы спасения.

«Вопрос не только в батутах, но и в том, как мы планируем проверки, как устроена система критериев рисков. Часто инспекции ходят в маленькие офисы к предпринимателям, чтобы выбивать взятки. А есть большие объекты, где действительно очень высокие риски», — заметил премьер.

Присутствовавший на брифинге замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что у полиции «будут вопросы» к преподавателям и руководителям одесского колледжа, которые во время пожара сами вышли из горящего здания, оставив в опасности своих студентов.

«Напомню, что есть такая статья Уголовного кодекса Украины, как „Оставление в опасности“. Все эти обстоятельства будут выясняться в ходе следствия», — сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что трагедия в Одессе «связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность». Замминистра сообщил, что МВД инициирует представление Кабинету министров пакета законопроектов, направленных на повышение такой ответственности.

На месте ЧП круглосуточно продолжаются работы по ликвидации последствий масштабного пожара.

Напомним, 7 декабря, в центре Одессы, рядом с местом масштабного пожара в колледже, прошла протестная акция «Халатность убивает». В ней приняли участие несколько сотен человек — родные и близкие потерпевших, студенты, общественные активисты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе на месте масштабного пожара в здании колледжа экономики и права нашли тела еще двоих погибших. Спасатели всю ночь разбирали завалы на месте пожара и подтвердили смерть еще двоих человек, ранее считавшихся пропавшими. Таким образом в результате пожара погибли 12 человек.

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