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Мир

В Китае родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны (фото)

10:38 9 декабря 2019 211
Поросята-химеры
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Китае родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны. Два поросенка-химеры получили ДНК обезьян на ранних стадиях внутриутробного развития.
На пятый день после искусственного оплодотворения четырем тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. В общей сложности на свет появилось десять особей, двое из которых были химерами — их сердце, печень, селезенка, легкие и кожа частично состояли из клеток макак-крабоедов — хотя и в довольно низкой пропорции.

Все десять поросят умерли в течение первой недели жизни в лаборатории. Причина смерти, как сообщает издание New Scientist, неясна. Поскольку умерли и те поросята, которые не были химерами, ученые предполагают, что ошибка произошла на стадии процесса ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), который у свиней проходит не так гладко, как у человека.

Эксперимент проводился в рамках работы по выращиванию человеческих органов у животных для трансплантации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученый из Китая заявил о рождении первых в мире генетически модифицированных младенцев.

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