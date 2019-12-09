- 11:52 Выкидывали портфель в мусорник и били: признания звезды сериала "Первые ласточки"
- 11:40 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Аталанта»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 11:38 Встреча «нормандской четверки»: дипломат указал на опасность переговоров Зеленского с Путиным
- 11:20 Водитель погибла мгновенно: под Киевом произошла жуткая авария
- 11:11 Украинка защитила титул чемпионки мира по муай-тай: эффектные фото красотки
- 11:08 Дочь Мадонны Лурдес обнажилась и приняла участие в оргии на сцене
- 11:08 «Какие уроды»: сеть возмутил концерт российского певца в Одессе в день траура по погибшим при пожаре в колледже
- 10:47 Чудом остались живы: сын Валерии показал последствия страшного ДТП
- 10:46 Пожар в одесском колледже: оператор автовышки зелентреста спас несколько человек
- 10:45 Встреча Зеленского с Путиным в Париже: в Кремле раскрыли новые детали
- 10:38 30 метров до океана: Месси купил квартиру в фешенебельном комплексе в Майами
- 10:35 Возле Офиса президента на Банковой разбили палатки и установили металлодетекторы: в сети показали свежие фото и видео
В Китае родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны (фото)
В Китае родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны. Два поросенка-химеры получили ДНК обезьян на ранних стадиях внутриутробного развития.
На пятый день после искусственного оплодотворения четырем тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. В общей сложности на свет появилось десять особей, двое из которых были химерами — их сердце, печень, селезенка, легкие и кожа частично состояли из клеток макак-крабоедов — хотя и в довольно низкой пропорции.
Все десять поросят умерли в течение первой недели жизни в лаборатории. Причина смерти, как сообщает издание New Scientist, неясна. Поскольку умерли и те поросята, которые не были химерами, ученые предполагают, что ошибка произошла на стадии процесса ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), который у свиней проходит не так гладко, как у человека.
Эксперимент проводился в рамках работы по выращиванию человеческих органов у животных для трансплантации.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученый из Китая заявил о рождении первых в мире генетически модифицированных младенцев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!