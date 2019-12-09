Под Одессой открыли памятник зверски убитой 11-летней Даше Лукьяненко (фото)

Происшествия

В поселке городского типа Ивановка Одесской области открыт памятник 11-летней Даше Лукьяненко, зверски убитой в июне 2019 года. Скульптурная композиция представляет собой девочку-ангела с корзинкой цветов в руках. «Остановимся и подумаем, чтобы никогда такой трагедии больше не произошло ни в пгт Ивановка, ни в Одессе, ни в каком другом селе, поселке или городке Украины», — прокомментировал глава Ивановской районной администрации Виктор Лобач.

Даша пропала 13 июня 2019 года. Ее тело нашли 19 июня после шести дней интенсивных поисков — в выгребной яме туалета в соседском доме. Тогда же задержали 22-летнего жителя этого дома Николая Тарасова.

По версии следствия, подозреваемый, хорошо знавший девочку, силой затащил ее в дом, где избил, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Даша потеряла сознание. Воспользовавшись этим, подозреваемый ее раздел и пытался изнасиловать. Не сумев довести свой замысел до конца, он разозлился и несколько раз ударил девочку в шею острым предметом. Она умерла. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый бросил тело жертвы в выгребную яму. Когда жители Ивановки начали искать пропавшую Дашу, он принимал активное участие ее в поисках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в память о Даше Лукьяненко жители Ивановки высадили ель на центральной аллее, при входе в сквер, где девочка любила гулять.

Подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко будут судить по 4 статьям УК Украины. Материалы дела направлены в суд.

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