- 13:14 У Зеленского сделали важное заявление о его встрече с Путиным
- 13:04 В Киеве простились с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым
- 12:45 В Черниговской области отравились трое детей: один из мальчиков умер в больнице
- 12:39 В Киеве парень изнасиловал 11-летнюю школьницу и угрожал выложить ее голые фото в сеть
- 12:37 Миллиарды долларов: в Украине подсчитали экономические потери от оккупации Донбасса и аннексии Крыма Россией
- 12:32 Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
- 12:29 В смертельном ДТП под Одессой пострадали двое детей
- 12:22 Когда курс доллара опустится ниже 23 гривен: прогноз экспертов
- 12:14 Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева
- 12:04 Заставляют отдать «украденные деньги»: украинцев предупредили о наглой схеме мошенников
- 11:59 Человек Суркова назвал возможную дату обмена по формуле "всех на всех"
- 11:56 Коты — это жидкость: подборка смешных фото и видео, доказывающих этот факт
Под Одессой открыли памятник зверски убитой 11-летней Даше Лукьяненко (фото)
В поселке городского типа Ивановка Одесской области открыт памятник 11-летней Даше Лукьяненко, зверски убитой в июне 2019 года. Скульптурная композиция представляет собой девочку-ангела с корзинкой цветов в руках. «Остановимся и подумаем, чтобы никогда такой трагедии больше не произошло ни в пгт Ивановка, ни в Одессе, ни в каком другом селе, поселке или городке Украины», — прокомментировал глава Ивановской районной администрации Виктор Лобач.
Даша пропала 13 июня 2019 года. Ее тело нашли 19 июня после шести дней интенсивных поисков — в выгребной яме туалета в соседском доме. Тогда же задержали 22-летнего жителя этого дома Николая Тарасова.
По версии следствия, подозреваемый, хорошо знавший девочку, силой затащил ее в дом, где избил, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Даша потеряла сознание. Воспользовавшись этим, подозреваемый ее раздел и пытался изнасиловать. Не сумев довести свой замысел до конца, он разозлился и несколько раз ударил девочку в шею острым предметом. Она умерла. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый бросил тело жертвы в выгребную яму. Когда жители Ивановки начали искать пропавшую Дашу, он принимал активное участие ее в поисках.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в память о Даше Лукьяненко жители Ивановки высадили ель на центральной аллее, при входе в сквер, где девочка любила гулять.
Подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко будут судить по 4 статьям УК Украины. Материалы дела направлены в суд.
Читайте также: Убийство Даши Лукьяненко под Одессой: все детали трагедии
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!