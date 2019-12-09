Происшествия

В Черниговской области отравились трое детей: один из мальчиков умер в больнице

В Черниговской области расследуют тяжелое отравление детей. После игр на улице трое мальчиков — 14, 12 и 9 лет — попали в реанимацию. ЧП случилось 8 декабря в селе Стахорщина Новгород-Северского района.

Наиболее сильно от токсина пострадал самый младший из мальчиков — девятилетний Михаил. После двух часов реанимационных мероприятий врачи констатировали, что бессильны. Вечером 8 декабря юный пациент скончался.

Состояние двух других пострадавших удалось стабилизировать. 14-летнего Николая и 12-летнего Андрея перевели из районной в областную детскую больницу.

Что стало причиной отравления, выясняется. Наиболее вероятным выглядит вариант, что дети съели корень крайне ядовитого растения — борщевика, а потом запили его водой из речки. Как сообщает suspilne.media, именно к такой версии склоняется полиция.

Напомним, борщевик можно встретить на обочинах дорог, в заброшенных парках, на лесной опушке. Все части растения содержат ядовитые фуранокумарины. Чаще всего происходит контакт с листьями растения, и тогда на коже под влиянием солнечного света появляются волдыри. Если растение соприкасается со слизистой рта, то также возникает тяжелый ожог, вплоть до третьей степени.

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