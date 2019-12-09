- 13:14 У Зеленского сделали важное заявление о его встрече с Путиным
- 13:04 В Киеве простились с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым
- 12:45 В Черниговской области отравились трое детей: один из мальчиков умер в больнице
- 12:39 В Киеве парень изнасиловал 11-летнюю школьницу и угрожал выложить ее голые фото в сеть
- 12:37 Миллиарды долларов: в Украине подсчитали экономические потери от оккупации Донбасса и аннексии Крыма Россией
- 12:32 Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
- 12:29 В смертельном ДТП под Одессой пострадали двое детей
- 12:22 Когда курс доллара опустится ниже 23 гривен: прогноз экспертов
- 12:14 Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева
- 12:04 Заставляют отдать «украденные деньги»: украинцев предупредили о наглой схеме мошенников
- 11:59 Человек Суркова назвал возможную дату обмена по формуле "всех на всех"
- 11:56 Коты — это жидкость: подборка смешных фото и видео, доказывающих этот факт
В Черниговской области отравились трое детей: один из мальчиков умер в больнице
В Черниговской области расследуют тяжелое отравление детей. После игр на улице трое мальчиков — 14, 12 и 9 лет — попали в реанимацию. ЧП случилось 8 декабря в селе Стахорщина Новгород-Северского района.
Наиболее сильно от токсина пострадал самый младший из мальчиков — девятилетний Михаил. После двух часов реанимационных мероприятий врачи констатировали, что бессильны. Вечером 8 декабря юный пациент скончался.
Состояние двух других пострадавших удалось стабилизировать. 14-летнего Николая и 12-летнего Андрея перевели из районной в областную детскую больницу.
Что стало причиной отравления, выясняется. Наиболее вероятным выглядит вариант, что дети съели корень крайне ядовитого растения — борщевика, а потом запили его водой из речки. Как сообщает suspilne.media, именно к такой версии склоняется полиция.
Напомним, борщевик можно встретить на обочинах дорог, в заброшенных парках, на лесной опушке. Все части растения содержат ядовитые фуранокумарины. Чаще всего происходит контакт с листьями растения, и тогда на коже под влиянием солнечного света появляются волдыри. Если растение соприкасается со слизистой рта, то также возникает тяжелый ожог, вплоть до третьей степени.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!