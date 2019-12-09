В Польше зверски убили двух украинцев (фото)

Мир

В городе Доброслав на юго-востоке Польши были жестоко убиты двое украинцев. Мужчин нашли с многочисленными колото-резанными ранами в области груди. Тела были обнаружены в воскресенье, 8 декабря по месту жительства украинцев.

Как сообщает польское агентство lpu24. pl, мужчины были из числа тех, что приехали в Польшу временно, на заработки. Работать они устроились в местном питомнике растений. Там украинцы занимались выращиванием деревьев и кустарников.

По подозрению в убийстве уже задержан мужчина. Он также оказался гражданином Украины. Выясняются мотивы, толкнувшие подозреваемого на преступление.

Напомним, ранее в Польше были найдены тела двух украинцев, работавших на фруктовом складе. Мужчин нашли в холодильной камере.

Фото lpu24. pl

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter