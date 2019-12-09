Мир

Орлуша ярким стихом ответил на отстранение России от Олимпиады

Известный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) отреагировал новым стихотворением на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне (Швейцария) об отстранении России от крупнейших международных соревнований сроком на четыре года.

По словам Орлуши, 9 декабря стихотворение прочтет Михаил Ефремов на концерте «А мы крепчаем» проекта «Господин хороший».

Подробно о допинговом скандале читайте в материале «Российских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпиадах: что произошло» на сайте «ФАКТОВ».



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