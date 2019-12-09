Спорт

Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

В понедельник, 9 декабря, на исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне (Швейцария) было принято решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года.

Таким образом, российские спортсмены в ближайшие четыре года, до 2023-го, не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны, также Россия лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, также введен четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими, а также руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

Член комитета по соответствию, американка Грета Ниманас выразила намерение о полной изоляции России в мировом спорте. По ее мнению, во всем виновато российское государство. «Российское правительство предало своих спортсменов, постоянно лгало и обманывало. Нужны радикальные меры, чтобы следующее поколение получило шанс на здоровое и безопасное будущее», — сказала Ниманас.

Добавим, что спортсмены, которые смогут доказать свою «чистоту» в допинговом скандале, смогут так же, как и в последнее время, выступать под нейтральным флагом.

После вынесения решения встал вопрос о проведении Санкт-Петербургом матчей грядущего Евро-2020. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не подписывал антидопинговый кодекс WADA, соответственно, проведению матчей Евро-2020 в России ничего не грозит. «Мы взрослые люди, надо понимать, что есть Всемирное антидопинговое агентство и РУСАДА, которые не имеют абсолютно никакого отношения к футболу. В том числе и к грядущему чемпионату Европы. Да, РУСАДА сейчас находится под угрозой потери статуса соответствия, но ни к нашей национальной футбольной сборной, ни к РФС это никакого отношения не имеет. У Международной федерации футбола (ФИФА) есть собственная допинг-служба, свои допинг-офицеры, которые приезжают на каждый официальный и международный матч, по итогам которого забирают допинг-пробы у двух футболистов из каждой команды. Это регламент, который известен всем. По итогам забора анализам проводится тестирование в лаборатории, имеющей официальную лицензию. РУСАДА и РФС никак не связаны», — рассказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии «Газета.Ru».

Впрочем, глава WADA Крэйг Риди выразил намерение проработать этот вопрос. «На данный момент стандарты по соответствию не относятся к УЕФА. Но я не удивлюсь, если в будущем, когда вся эта ситуация уляжется, WADA вместе с новым президентом пересмотрит этот вопрос и убедится, что все стандарты по соответствию работают так, как надо», — отметил функционер.

Помимо чемпионата Европы — 2020, в России на ближайшие четыре года запланированы: чемпионат мира по санному спорту — 2020, Всемирная шахматная олимпиада — 2020, чемпионат мира по хоккею с мячом — 2020, чемпионат Европы по скалолазанию — 2020, чемпионат Европы по тяжелой атлетике — 2020, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде — 2021, чемпионат мира по хоккею среди женщин — 2021, чемпионат мира по пляжному футболу — 2021, мужской чемпионат мира по волейболу — 2022, чемпионат мира по спортивной борьбе — 2022, летняя Универсиада — 2023, чемпионат мира по хоккею — 2023, молодежный чемпионат мира по хоккею — 2023, чемпионат Европы по водным видам спорта — 2024, турнир претендентов по шахматам — 2020, матч за звание чемпионки мира по шахматам — 2020, чемпионат Европы по самбо — 2020, чемпионат мира по хоккею с мячом — 2021.

Также Россия подавала заявки на проведение Кубка мира по баскетболу среди женщин в 2022 году, Суперкубка Европы по футболу в 2023 году, ЧЕ по гандболу среди женщин — 2024 и ЧМ по фристайлу и сноуборду — 2025.

Напомним, что 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года в связи с подозрениями в манипуляциях допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легкоатлетам России запретили выступать на ЧМ в Катаре под флагом своей страны.

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