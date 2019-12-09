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Происшествия

Трагедия в Херсоне: 10-летний мальчик повесился из-за компьютерной игры

14:12 9 декабря 2019 565
Висельная петля
Инф. «ФАКТОВ»

Школьник покончил с собой из-за отсутствия желанной компьютерной игры. Ранее под Николаевом школьницу едва не довели до самоубийства. Об этом сообщает УНН.

«В дежурную часть Корабельного отделения полиции поступило сообщение от врача кареты скорой помощи. Он сообщил, что в квартире многоэтажки покончил жизнь самоубийством через повешение 10-летний мальчик», — сообщили в Нацполиции Херсонской области.

По словам начальника отдела ювенальной превенции полиции области Ярослава Шанько, школьник хорошо учился и занимался спортом. Мама погибшего сообщила, что мальчик хотел новую компьютерную игру, но она пообещала купить ее позже. Тогда сын сильно обиделся и отправился в свою комнату. Через некоторое время мать зашла в комнату и обнаружила, что мальчик уже мертв.

Правоохранители устанавливают причины такого поступка.

Ранее сообщалось, что в Борисполе 12-летний школьник повесился на поясе от одежды — возможна связь с суицидальными группами в соцсетях.

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