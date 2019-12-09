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Суд перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов в деле «Роттердам +», — адвокат
Высший антикоррупционный суд по делу «Роттердам +» перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов и демонстрирует беспристрастность. Об этом написала адвокат обвиняемых по делу Ирина Одинец на своей странице в Facebook.
«Очередное достижение стороны защиты! С подозреваемого (сотрудник НКРЭКУ) в печально известном деле „Роттердам +“ полностью сняты ограничения по передвижению! Антикоррупционный суд продемонстрировал, что даже в этом резонансном деле доказывать риски „высокой степени вероятности“, „обоснованными основаниями считать“ и предположениям стороны обвинения больше нельзя», — написала Одинец.
Она напомнила, что с момента избрания меры пресечения подозреваемому в этом деле прошло 4 месяца, а досудебное расследование продолжается уже 32 месяца, что, по ее мнению, превышает любые разумные сроки. И подчеркнула, что в настоящее время суд демонстрирует готовность взвешенно подходить к слушаниям по делу и должным образом реагирует на необоснованные аргументы стороны обвинения.
«Приятно констатировать, что суд продемонстрировал готовность подходить взвешенно к слушаниям по делу, а не закрывать глаза на многочисленные злоупотребления правоохранителей. Заседания обязательно должны предусматривать элемент состязательности, где и обвинение, и защита демонстрируют результаты своей работы, а «не быть спектаклем, в котором заранее должен быть четко прописан финал», — написала Одинец.
Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам +», подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам +» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы.
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