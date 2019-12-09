23.56 / 23.80 26.02 / 26.38
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Суд перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов в деле «Роттердам +», — адвокат

14:12 9 декабря 2019 147
Ирина Одинец
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Высший антикоррупционный суд по делу «Роттердам +» перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов и демонстрирует беспристрастность. Об этом написала адвокат обвиняемых по делу Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

«Очередное достижение стороны защиты! С подозреваемого (сотрудник НКРЭКУ) в печально известном деле „Роттердам +“ полностью сняты ограничения по передвижению! Антикоррупционный суд продемонстрировал, что даже в этом резонансном деле доказывать риски „высокой степени вероятности“, „обоснованными основаниями считать“ и предположениям стороны обвинения больше нельзя», — написала Одинец.

Она напомнила, что с момента избрания меры пресечения подозреваемому в этом деле прошло 4 месяца, а досудебное расследование продолжается уже 32 месяца, что, по ее мнению, превышает любые разумные сроки. И подчеркнула, что в настоящее время суд демонстрирует готовность взвешенно подходить к слушаниям по делу и должным образом реагирует на необоснованные аргументы стороны обвинения.

«Приятно констатировать, что суд продемонстрировал готовность подходить взвешенно к слушаниям по делу, а не закрывать глаза на многочисленные злоупотребления правоохранителей. Заседания обязательно должны предусматривать элемент состязательности, где и обвинение, и защита демонстрируют результаты своей работы, а «не быть спектаклем, в котором заранее должен быть четко прописан финал», — написала Одинец.

Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам +», подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам +» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анджелина Джоли

Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Свобода слова Савика Шустера

Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине: возраст выхода на заслуженный отдых будет пересмотрен

Х-фактор судьи

"Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер