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Спорт

France Football: Россию исключили из чемпионата мира по футболу в Катаре

14:58 9 декабря 2019 463
Сборная России по футболу
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Одно из самых авторитетных спортивных изданий Европы, учредитель «Золотого мяча» France Football, сообщило, что сборная России пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Допинг: Россия исключена из чемпионата мира 2022 года! Всемирное антидопинговое агентство решило в понедельник исключить Россию из крупных международных соревнований на четыре года из-за допинга. Россиян не будет на чемпионате мира 2022 года в Катаре», — говорится на сайте France Football.

«ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций. Решение относительно возможного распространение санкций на футбол будет принято вместе с ними», — цитирует пресс-службу ФИФА championat.com.

«Будет ли Россия участвовать в чемпионате мира по футболу? Сначала надо посмотреть, квалифицируется ли она на него. Если она отберется, то не сможет выступать там с названием «Россия» и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА.

Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный — все спортсмены будут допускаться отдельно.

За каждый случай мы пока не можем говорить, потому что последнее слово за каждым отдельным атлетом остается за CAS, который будет выносить решение", — заявил глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор.

Как известно, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение об отстранении России от крупных международных соревнований на четыре года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие состязания пропустят российские спортсмены из-за санкций WADA.

Фото championat.com

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