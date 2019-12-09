Спорт

France Football: Россию исключили из чемпионата мира по футболу в Катаре

Одно из самых авторитетных спортивных изданий Европы, учредитель «Золотого мяча» France Football, сообщило, что сборная России пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Допинг: Россия исключена из чемпионата мира 2022 года! Всемирное антидопинговое агентство решило в понедельник исключить Россию из крупных международных соревнований на четыре года из-за допинга. Россиян не будет на чемпионате мира 2022 года в Катаре», — говорится на сайте France Football.

«ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций. Решение относительно возможного распространение санкций на футбол будет принято вместе с ними», — цитирует пресс-службу ФИФА championat.com.

«Будет ли Россия участвовать в чемпионате мира по футболу? Сначала надо посмотреть, квалифицируется ли она на него. Если она отберется, то не сможет выступать там с названием «Россия» и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА.

Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный — все спортсмены будут допускаться отдельно.

За каждый случай мы пока не можем говорить, потому что последнее слово за каждым отдельным атлетом остается за CAS, который будет выносить решение", — заявил глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор.

Как известно, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение об отстранении России от крупных международных соревнований на четыре года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие состязания пропустят российские спортсмены из-за санкций WADA.

Фото championat.com

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