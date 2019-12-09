«Шахтер» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 11 декабря, на ОСК «Металлист», способном вместить чуть более 41 тысячи зрителей, состоится поединок Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и итальянской «Аталантой» (начало — в 19:55, прямая телетрансляция — «Футбол 2»). Отметим, что перед заключительным туром обе команды претендуют на выход в плей-офф.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Луиша Каштру и Джанпьеро Гасперини, за которой вы сможете следить в этой новости.

Сапата под вопросом

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата продолжает процесс восстановления после травмы и может пропустить матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

«Пока точно не знаю, когда смогу вернуться. Мне нужно вылечиться, потому что моя травма сухожилия очень серьезная и сложная. Если бы проблема была бы только с мышцами, я бы уже вернулся на поле. Мне нужно сначала подумать о себе, а затем возвращаться на поле. Мои одноклубники знают, что матч с „Шахтером“ будет одни из важнейших в сезоне, но я уверен, что команда сможет показать свою лучшую игру», — рассказал Сапата в интервью Sky Sport Italia.

Участие Сапаты в матче под большим вопросом

Слова перед матчем

Луиш Каштру, главный тренер «Шахтера»: «Важно проанализировать нашу первую встречу в Италии. Сейчас соперник играет немного по-другому, так что есть несколько отдельных факторов, исходя из которых, а также из нашей стратегии, выберем стартовый состав. Хотя, понятно, он будет примерно тем же, каким мы обычно выступаем, плюс-минус два-три футболиста. На 75 процентов команда будет без изменений».

Алехандро Гомес, нападающий «Аталанты»: «Мы верим, что сможем использовать свой шанс. Для нас этот матч будет сродни финалу Лиги чемпионов, поэтому мы отдадим все, что сможем, ради победы. Что касается погоды, то да, там будет довольно холодно, но не думаю, что намного холоднее, чем сейчас в Бергамо».

Три претендента на одно место в плей-офф

Сразу три команды в группе С претендуют на второе место по итогам группового турнира (первое себе досрочно обеспечил «Манчестер Сити»). «Шахтер» находится в более привилегированном положении по сравнению с оппонентами — «горнякам» достаточно обыграть на своем поле «Аталанту», чтобы не зависеть от результата параллельного матча между загребским «Динамо» и «МанСити». В случае, если загребскому клубу не удастся обыграть англичан, команду Луиша Каштру устроит и ничейный результат для достижения цели. Ну, а проигрывать «горнякам» нельзя ни в коем случае — в таком случае они вообще могут опуститься на четвертое место и остаться без еврокубковой весны.

Положение команд в группе С: 1. «Манчестер Сити» — 11 очков; 2. «Шахтер» — 6; 3. «Динамо» Загреб — 5; 4. «Аталанта» — 4.

Успешный уик-энд в национальных чемпионатах

Обе команды подходят к очному противостоянию в хорошем настроении. «Горняки», разгромив на домашней арене земляков из «Олимпика» — 3:0 (Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1), увеличили свой отрыв в турнирной таблице от ближайших преследователей из луганской «Зари» до 13 очков.

Что касается бергамаски, то подопечные Джанпьеро Гасперини на последней минуте вырвали победу у «Вероны» — 3:2 (Малиновский, 44, Мюриэль, 64, с пенальти, Джимсити, 90+3 — Ди Кармине, 23, 57), поднявшись на шестое место в турнирной таблице серии А с отставанием всего в одно очко от четвертого места.

Арбитр из Германии

Работать на матче в Харькове УЕФА доверил судейской бригаде из Германии во главе с 38-летним рефери ФИФА Феликсом Цвайером, в активе которого 23 матча в Лиге чемпионов и 62 поединка в еврокубках в целом.

За свою карьеру дважды пересекался с «Шахтером» на европейской арене, и оба «свидания» были удачными для украинской команды. В сезоне-2015/2016 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «горняки» разгромили дома турецкий «Фенербахче» (3:0), а уже на групповой стадии турнира-2017/2018 оказались сильнее итальянского «Наполи» (2:1).

38-летний Феликс Цвайер

Прогноз букмекеров

Букмекеры в предстоящем поединке дают соперникам равные шансы на победу. К примеру, украинская контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Шахтера» принимает с коэффициентом 2,56, на ничью — 3,60, на выигрыш «Аталанты» — 2,60.

Состав «Аталанты» дороже почти в два раза

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав итальянской «Аталанты» дороже общей стоимости футболистов «Шахтера» почти в два раза — 265,10 млн евро (по сравнению с матчем второго тура «бергамаски» подорожали на 13 млн) против 137,40 миллионов.

В топ-пятерку самых дорогих игроков итальянского клуба входят: травмированный Дуван Сапата (45 млн евро), Мартен Де Рон (24), Ремо Фройлер (20), Тимоти Кастань (18) и Йосип Иличич (17). Отметим, что украинец Руслан Малиновский «потянул» на 12,5 млн, и он на девятой позиции по дороговизне в команде.

Больше всех в составе украинской команды стоят: Исмаили (19 млн евро), Тете (15), Тайсон (12), Марлос (11) и Тарас Степаненко (10).

История противостояния

В нынешней еврокубковой кампании команды впервые встречаются между собой. Напомним, в поединке 2-го тура в Милане «Шахтер» на последних минутах вырвал победу у «Аталанты» — 2:1 (Сапата, 28 — Мораес, 41, Соломон, 90+5), причем на 16-й минуте нападающий «Аталанты» Иличич не реализовал пенальти.

Что касается матчей против итальянских клубов, то статистика не в пользу «горняков»: 7 побед при 14 поражениях и двух ничьих, общая разница мячей — 20:46.

Погода в день матча

К моменту начала поединка (в 19:55) синоптики обещают Харькове облачную, но без осадков погоду, при температуре 4 градуса тепла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч между «Шахтером» и «Аталантой».

Фото Getty Images, ФК «Шахтер», ФК «Аталанта»

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