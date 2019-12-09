Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Аталанта»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 11 декабря, на ОСК «Металлист» в Харькове состоится матч последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и итальянской «Аталантой». Напомним, что первая встреча соперников на «Сан-Сиро» в Милане, где команда из Бергамо проводила свои домашние матчи в самом престижном клубном турнире Европы, завершилась победой подопечных Луиша Каштру — 2:1.

Обе команды подходят к очному противостоянию в хорошем настроении. «Горняки», разгромив на домашней арене земляков из «Олимпика» — 3:0 (Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1), увеличили свой отрыв в турнирной таблице от ближайших преследователей из луганской «Зари» до 13 очков.

Что касается бергамаски, то подопечные Джанпьеро Гасперини на последней минуте вырвали победу у «Вероны» — 3:2 (Малиновский, 44, Мюриэль, 64, с пенальти, Джимсити, 90+3 — Ди Кармине, 23, 57), поднявшись на шестое место в турнирной таблице серии А с отставанием всего в одно очко от четвертого места.

Положение команд в группе C: 1. «Манчестер Сити» — 11 очков; 2. «Шахтер» — 6; 3. «Динамо» Загреб — 5; 4. «Аталанта» — 4.

В прямой трансляции встречу «Шахтер» — «Аталанта» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало трансляции — 11 декабря в 19:55. Также прямой эфир с «Сан Сиро» запланирован на канале «Матч ТВ».

Букмекеры в предстоящем поединке дают соперникам равные шансы на победу. К примеру, украинская контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Шахтера» принимает с коэффициентом 2,56, на ничью — 3,60, на выигрыш «Аталанты» — 2,60.

Кстати, в среду, 11 декабря, на отечественных телеканалах болельщики смогут увидеть еще два матча Лиги чемпионов: «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити» (19:55, «Футбол 1») и «Байер» — «Ювентус» (22:00, «Футбол 1»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Лиги Европы «Динамо» — «Лугано».

Фото ФК «Шахтер»

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