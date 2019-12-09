Землетрясение в районе Флоренции: повреждены старинные здания (фото)

Мир

В итальянской области Тоскана, в районе Флоренции рано утром 9 декабря произошло землетрясение силой около 4,8 баллов по шкале Рихтера. Люди в панике выбегали на улицы. Как сообщает агентство Reuters, о жертвах и пострадавших не сообщается. Однако был поврежден ряд зданий — в том числе старинных. В их числе церковь Сан-Сильвестро в городе Барберино.

Временно было остановлено движение высокоскоростных поездов между Флоренцией и Болоньей. В ряде населенных пунктов близ эпицентра подземного толчка также были закрыты школы: эксперты проверяли безопасность зданий.

Ранее «ФАКТЫ» писали об извержении вулкана на острове в Новой Зеландии. Предполагается, что в результате стихийного бедствия погибли около 30 человек — в это время в кратере вулкана находились туристы.

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