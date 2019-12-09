23.55 / 23.82 26.01 / 26.41
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Новой Зеландии началось извержение вулкана, когда возле кратера были люди: есть погибшие (видео)

9:19 9 декабря 2019 350
Извержение вулкана
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана в момент, когда возле кратера находились люди. По предварительным данным погиб один человек и еще около 30 считаются пропавшими без вести. Список жертв, как полагают, будет расти.

На острове находилась группа туристов. Как сообщает CNN, 23 из них удалось успешно эвакуировать. Спасатели не могут продолжать свою работу, поскольку остров покрыт пеплом и вулканической лавой. Сильная задымленность также затрудняет поиски.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об извержении вулкана Этна в Италии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анджелина Джоли

Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине: возраст выхода на заслуженный отдых будет пересмотрен

Свобода слова Савика Шустера

Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео

Х-фактор судьи

"Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер