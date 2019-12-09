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- 09:19 В Новой Зеландии началось извержение вулкана, когда возле кратера были люди: есть погибшие
В Новой Зеландии началось извержение вулкана, когда возле кратера были люди: есть погибшие (видео)
На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана в момент, когда возле кратера находились люди. По предварительным данным погиб один человек и еще около 30 считаются пропавшими без вести. Список жертв, как полагают, будет расти.
На острове находилась группа туристов. Как сообщает CNN, 23 из них удалось успешно эвакуировать. Спасатели не могут продолжать свою работу, поскольку остров покрыт пеплом и вулканической лавой. Сильная задымленность также затрудняет поиски.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об извержении вулкана Этна в Италии.
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