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Происшествия

Из колонии на Житомирщине снова сбежали заключенные: опубликованы фото

17:35 9 декабря 2019 178
Райковская колония
Инф. «ФАКТОВ»

В Житомирской области ищут двух беглецов из Райковской исправительной колонии, которые самовольно оставили место наказания в ночь с 8 на 9 декабря. Один из них отбывает наказание за кражу, другой — за производство и сбыт наркотиков, сообщили в областном управлении полиции. Напомним, в октябре в Житомирской области искали беглеца из Бердичевской исправительной колонии.

Первому из беглецов — Моисеенко Николаю Николаевичу — 39 лет. Он является уроженцем села Маркуша Бердичевского района, на момент осуждения проживал в селе Большая Фосня Овручского района. Приметы: рост 160 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Был одет в серую куртку.

Вместе с ним бежал Мазуренко Геннадий Павлович, 1985 года рождения. В 2017 году его осудили по статье 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в сентябре во Львовской области полицейские задержали беглецов из Николаевской колонии № 50, а в декабре 2019 года в Министерстве юстиции анонсировали массовое закрытие тюрем и сокращение персонала.

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