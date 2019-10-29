Происшествия

Из колонии на Житомирщине сбежал рецидивист: опубликовано фото преступника

Полиция Житомирской области разыскивает 39-летнего киевлянина Солоху Сергея Александровича, который сбежал из Бердичевской исправительной колонии. Напомним, в сентябре во Львовской области полицейские задержали беглецов из Николаевской колонии № 50.

Как сообщили в Житомирском областном главке полиции, в понедельник, 28 октября, мужчина который осужден за совершение ряда преступлений, самовольно оставил колонию.

В полиции дали приметы осужденного: рост около 165 см, волосы темные с залысинами на висках и макушке, глаза серые.

Особые приметы: татуировка на обоих предплечьях — абстракция, на руках ниже локтя — надписи латиницей, на левой руке под надписью — абстракция.

Был одет в черную болоньевую куртку и черные спортивные штаны.

Полицейские просят сообщить информацию по телефонам: +380 (67) 969−52−46, +380 (93) 140−74−98 или по спецлинии «102», или в ближайший участок полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новый министр юстиции Украины Денис Малюська предлагает радикально сократить количества тюрем в Украине. На предыдущем этапе пенитенциарной реформы было более, чем вдвое, сокращено число следственных изоляторов.

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